07 Kas 2022 - 15:37- Siyaset G: 07 Kas 2022 - 15:39

İYİ Partili kadınlar, Kocaeli’deki çalıştayda buluşacak

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından kadınların sorunlarını tespit etmek için 9 ilde çalıştaylar düzenlenecek. Çalıştayın Kocaeli ayağı, 24 Aralık günü 11 ilden temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilecek
İYİ Partili kadınlar, Kocaeli’deki çalıştayda buluşacak mask

İYİ Parti, kadınların sorunlarını tespit etmek üzere 81 ilden temsilcilerle bir araya geliyor. Çalıştaylarda her şehirde kadınların öne çıkan sorunları tartışılıp, nedenleri belirlenip çözüm önerileri konuşulacak ve raporlaştırılacak. İlk çalıştay Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerinin katılımıyla Samsun’da gerçekleştirildi. Bu çalıştayların bir ayağı da Kocaeli’de gerçekleştirilecek. 24 Aralık Cumartesi günü yapılacak çalıştaya, 11 ilden temsilci katılacak.

TOPLAM 9 İLDE

İYİ Parti Genel Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve kalkınmasında en büyük itici güç kadının toplumdaki ağırlığının değişimine dikkat çekecek. Çalıştayda, kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlarına da çözüm geliştirmek amaçlanıyor. Samsun, Antalya, İzmir, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere toplam 9 şehirde çalıştaylar düzenlenip sorun alanları titizlikle raporlaştırılacak.
# türkiye, İyi Parti, Ankara

07 Kas 2022 - 15:37 - Siyaset

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