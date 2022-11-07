İYİ Partili kadınlar, Kocaeli’deki çalıştayda buluşacak

İYİ Parti, kadınların sorunlarını tespit etmek üzere 81 ilden temsilcilerle bir araya geliyor. Çalıştaylarda her şehirde kadınların öne çıkan sorunları tartışılıp, nedenleri belirlenip çözüm önerileri konuşulacak ve raporlaştırılacak. İlk çalıştay Orta ve Doğu Karadeniz şehirlerinin katılımıyla Samsun’da gerçekleştirildi. Bu çalıştayların bir ayağı da Kocaeli’de gerçekleştirilecek. 24 Aralık Cumartesi günü yapılacak çalıştaya, 11 ilden temsilci katılacak.
TOPLAM 9 İLDE
İYİ Parti Genel Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve kalkınmasında en büyük itici güç kadının toplumdaki ağırlığının değişimine dikkat çekecek. Çalıştayda, kadınların farklılaşan sorunlarını ortaya çıkarmak, ortaklaşan sorunlarına da çözüm geliştirmek amaçlanıyor. Samsun, Antalya, İzmir, Sivas, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Ankara ve Diyarbakır olmak üzere toplam 9 şehirde çalıştaylar düzenlenip sorun alanları titizlikle raporlaştırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.