TUJK, Gebze Teknik Üniversitesi’nde toplandı

TUJK 2022 Yılı Bilimsel Toplantısı 2-4 Kasım tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantının açılış törenine Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) Başkanı ve Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) YK Başkanı Ali İpek, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Başkanı Dr. Müh. Alb. Ali İhsan Kurt, GTÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu, TUJK 2022 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Özer Yiğit, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

“JEODEZİDE GERÇEK ZAMANLI UYGULAMALAR”

Türkiye jeodezi topluluğunca güncel jeodezik konuların tartışılabilmesine ve topluluk arasında fikir alışverişinde bulunulmasına olanak sağlayan TUJK Bilimsel Toplantısı'nın bu yılki sloganı “Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar" olarak belirlendi. Bu çerçevede Referans Koordinat Sistemleri, Gravite Alanı, Jeodinamik, Konum Belirleme ve Uygulamalar ve Jeodezide Gerçek Zamanlı Uygulamalar temalı oturum başlıkları altında 41 sözlü 7 poster olmak üzere 48 bilimsel sunum gerçekleştirildi.

TUJK 2022 ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Konuşmalarınardından TUJK 2022 Ödülleri protokol tarafından Bilim Ödülü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Gazioğlu'na, Hizmet Ödülü Karadeniz Teknik Üniversitesi Emekli Prof. Dr. Ergün Öztürk'e ve Teşvik Ödülü İstanbul Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Dr. Mustafa Serkan Işık'a verildi. Toplantı boyunca kongre merkezi fuaye alanında firmalar stant açarak ürünlerini sergilediler. Açılış konuşmaları sonrasında fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.