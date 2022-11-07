Bağımsız Fotoğrafçılar’ın bu haftaki konuğu Kaplan

Her hafta İzmit Cumhuriyet Parkı’ndaki Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile sanatçıları buluşturan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, bu hafta Bursa'da yaşayan ve aynı zamanda KBFT üyesi olan fotoğraf sanatçısı Faik Kaplan’ı misafir etti. 5 farklı sunum gerçekleştiren Kaplan, ‘Birlikte Başarıyoruz’ adı altındaki sosyal sorumluluk projelerinden bahsetti. ‘İnsani Zorunluluk Projeleri’ adını verdiği çalışmalarında bir ekip ile çalıştığının vurgusunu yaptı.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ

Daha önce ‘Çocuk Gelinler’ projesini gerçekleştiren Kaplan, yeni çalışmasının adının da‘Biz Bize Engeliz’ olduğunu belirtti. Bu çalışmada kısa belgesel ve kısa filmler üreterek farklı mesajlar vermeyi amaçladı. İzleyiciler tarafından oldukça beğenilen ve takdir toplayan çalışmaların sunumunun ardından söyleşi bölümüne geçildi. Yaklaşık 3 saat süren söyleşi sonunda projenin fotoğraf kataloğu haline getirilen sunumu KBFT üyelerine imzalanarak hediye edildi. Sunum KBFT Başkanı Ali Fuat Altın’ın sanatçıya teşekkür belgesini takdim etmesi ile son buldu.