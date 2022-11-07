Derince’nin çınarları buluştu

Derince’nin çınarları Tülher Gündoğdu, Kadir Uzuner, Mehmet Ayçiçeği, Cavit Esen, Ferit Toplu, Abidin Aygün, İrfan Batur, Hilmi Keskin, Enver Kaya, Hıfsı Karslı, Sümer Yüzer, Remzi Aybar ve Turhan Güler, Derince Belediyesi’nin konuğu olarak Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ile bir araya geldi. ‘Büyüklerimizin hayır duası bereketimizdir” diyen Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, katılımcılara tek tek teşekkür ederek, hal hatır sormayı ihmal etmedi. Eski günlerin yad edildiği, anıların tazelendiği buluşmaya katılanlar ev sahipliğinden dolayı Derince Belediyesi’ne teşekkür ettiler.