İSU terfi hattı yapacak

2021-2022 yatırım programı kapsamında altyapı yenileme çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, Gebze bölgesinin sanayi ve teknoloji merkezi ile birçok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu Muallimköy bölgesinin atık suların toplamak için yeni kanalizasyon terfi hattı için hazırladığı projenin inşa çalışmalarına başladı. Dilovası OSB içinde yapılan çalışma kapsamında bölgenin atık sularının toplatılması için 355 mm çapında çelik boru ile 1250 metre ve 500 mm betonarme boru ile de 300 metre olmak üzere toplam 1550 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı yapılacak.