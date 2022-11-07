Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, artan maliyetler nedeniyle birkaç hafta önce ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söylemişti. 1 Temmuz tarihinde 3 TL’den 4 TL’ye yükseltilen ekmeğin fiyatı 1 Kasım tarihinden itibaren 5 TL’ye yükseltildi. Simidin fiyatı ise 6 TL olarak güncellendi. Bunun üzerine halk ekmeğe gelecek olan zam vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili halk ekmeğe zammın söz konusu olmadığını ifade eden Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı zam haberleriyle ilgili tepki göstermesine rağmen halk ekmeğe zam yapıldığı açıklandı. Halk ekmeğin yeni fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak güncellendi.
07 Kas 2022 - 15:44- Gündem Güncelleme: 07 Kas 2022 - 15:45
Sarı zam yok demişti! “Halk ekmeğe zam geldi”
Kocaeli’de ekmek fiyatının 5 liraya çıkartılmasının ardından halk ekmeğe de zam yapıldı. 200 gramı 3 TL’den satılan halk ekmeğin gramajı artırılarak 210 gramı 3 lira 75 kuruştan satılmaya başlandı. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ise geçtiğimiz günlerde halk ekmeğe yapılacak olan zammı yalanlamıştı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.