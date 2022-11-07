Sarı zam yok demişti! “Halk ekmeğe zam geldi”

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, artan maliyetler nedeniyle birkaç hafta önce ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söylemişti. 1 Temmuz tarihinde 3 TL’den 4 TL’ye yükseltilen ekmeğin fiyatı 1 Kasım tarihinden itibaren 5 TL’ye yükseltildi. Simidin fiyatı ise 6 TL olarak güncellendi. Bunun üzerine halk ekmeğe gelecek olan zam vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili halk ekmeğe zammın söz konusu olmadığını ifade eden Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı zam haberleriyle ilgili tepki göstermesine rağmen halk ekmeğe zam yapıldığı açıklandı. Halk ekmeğin yeni fiyatı 3 lira 75 kuruş olarak güncellendi.