07 Kas 2022 - 17:38- Siyaset G: 07 Kas 2022 - 17:39

Tarhan : AKP 2023 vaatlerinde sınıfta kaldı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Ticaret Bakanlığı 2023 Bütçesini eleştirdi ve “Ak Parti’nin 2023 hedefleri şaştı. Vaatlerin gerçekleştirilmesinde Ak parti sınıfta kaldı.” dedi.
Tarhan : AKP 2023 vaatlerinde sınıfta kaldı mask
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TBMM’de bütçe maratonunda Ticaret Bakanlığı’nın 2023 Bütçesine dair görüşmelerde konuşan Tarhan, “Ak Parti 2023 hedeflerini ortaya koymuş ve birçok vaatte bulunmuştu. Gelinen noktada iktidarın karnesi sınıfta kalıyor. Savaşan Rusya’da enflasyon %13,7 Ukrayna’da %24,6.TÜİK’in yalanlarına rağmen tek haneli enflasyon vaadin aksine enflasyon azdı. Resmi rakamlarla bile enflasyon %85,51. G-20 ülkelerinde en yüksek enflasyona sahip ülkeyiz. Yıllık gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 2 trilyon dolara çıkacak ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girilecek denildi. En büyük ekonomiler listesinde 21. sıraya düştük. Sefalet endeksinde ise 1.sıraya yükseldik. Arjantin’i hem enflasyonda hem de sefalette geçmeyi başardık.” diyerek Ak Parti iktidarını sert bir dille eleştirdi.

“İHRACAT HEDEFLERİNİZ DE TUTMADI"

İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 20'ye çıkması hedefini hatırlatan Tarhan, bu payın yüzde 3 olarak gerçekleştiğini söyledi. Tarhan, Ak Partinin 2023 hedeflerine dair örnekler verdiği konuşmasında “İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada ilk üç arasına girilecek denildi. Hedefin üçte biri ancak gerçekleşti. Otomotiv sektöründe 5 milyon araç üretilecek ve 125 milyar dolarlık ihracat yapılacak. İhracat rakamı 25 milyar dolar oldu. Hazır giyim sektöründe 60 milyar dolarlık ihracat yapılacak denildi. 18 milyar dolarda kaldı. 10 milyar dolarlık yaş sebze ve meyve ihracatı yapılacak diye hedef konuldu. 2 milyar 183 milyon dolar ihracat yapıldı.” diyerek dış ticaret açığının dışa bağımlı politikalardan kaynakladığının altını çizdi.

“İHRACATI ARTIRDIK DİYE ÖVÜNÜYORSUNUZ ANCAK İTHALAT DA DURMUYOR, DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜYOR”

Tarhan “ İhracatta hedef 500 milyon dolardı ama hangi hedef tuttu ki ihracat hedefiniz tutsun. İhracatımız 209 milyar dolar oldu.  Siz hep ihracatı konuşuyorsunuz da gelin bir de ithalatı konuşalım. İthalatımız da 300 milyar doları geçti. Dış ticaret açığımız %168,5 arttı, ihracatın ithalatı karşılama oranı %69,7'ye geriledi.”dedi.

“ESNAFI CAN SUYU DİYEREK VERDİĞİNİZ KREDİ BORÇLARIYLA BOĞDUNUZ”

Tarhan iktidarın dünyanın en büyük limanını inşa etme vaadini de hatırlattı. “Dünyanın en büyük 10 limanından birini inşa edeceğiz dediniz. Bırakın liman inşa etmeyi elimizdeki limanların kullanım sürelerini uzatmak için iki kez Meclise teklif sundunuz. Biri Anayasa mahkemesinden döndü. Diğerini de komisyon görüşmelerinde geri çektiniz.” diyen Tarhan ticaret hayatında esnaf, sanatkar ve tacirlerin öneminin de altını çizdi. Bakanlığın esnaflara dair verilerini yıllardır güncellemediğini söyleyen Tarhan, pandemi sürecinden en çok etkilenen esnaf ve sanatkara doğrudan destek vermek yerine kredi kullandıran iktidarı “Esnafa destek yerine kredi kullandırdınız. Can suyu dediğiniz bu kredilerin faizleriyle esnafı boğduğunuz.”diyerek eleştirdi.

“BAKAN SÖZÜNÜ TUTMADI”

Tarhan, geçtiğimiz yıl bütçe görüşmelerinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Sayıştay Raporlarında yer alan bulguların giderilmesi sözünü de hatırlatarak “Sayın Bakan, geçtiğimiz yıl burada “Bu Sayıştay raporuna çok dikkat edeceğim. Bu noktada bu taahhüdü size verebilirim.” dediğinizi hatırlatmak istiyorum. Ancak bu yıl da taahhüdünüzü yerine getirmediğinizi görüyoruz.  Bakanlığınıza dair Sayıştay raporunda toplam 12 ayrı bulgu var. Sayın Bakan, bu bulgular neden giderilmedi diye bir kez daha sormak istiyorum.”dedi.

# Araç, esnaf

07 Kas 2022 - 17:38 - Siyaset

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