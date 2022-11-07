Çay ocağında silahlı kavga

Gebze Mustafapaşa Mahallesi 713/1 Sokak'taki çay ocağında M.G. ile B.İ. ve M.İ arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, tabancayla ateş açılması sonucu M.G. yaralandı. Kendi imkanlarıyla çevredeki özel hastaneye giden yaralı tedavi altına alındı. Şüpheliler B.İ. ve M.İ, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.