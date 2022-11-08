Evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları araştırmada evden 50 bin lira değerinde ziynet eşyası, telefon ve para çaldığı öne sürülen şüphelilerin F.Ö. ve T.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.