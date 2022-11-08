Hakemlerimiz seminerden başarı ile döndü

İlimizin başarılı hakemlerinden Müslüm Ceylan 4-6 Kasım tarihleri arasında Yalova’da düzenlenen Ampute Futbol 2022-2023 Sezonu Sezonbaşı Hakem ve Gözlemci Semineri’nde yer aldı. Hakem ve Gözlemcilere yönelik bu seminer Yalova ili Terma City Otel’de gerçekleşti. Hakemlere yönelik yapılan atletik testte, erkek hakemler 12 dakikada 2400 metre, kadın hakemler ise 12 dakika 1800 metre koştu. İlimizin iki başarılı ilk hakemi Müslüm Ceylan ve Ömer Yılmaz koşuları ve semineri başarı ile tamamlarken ulusal ve uluslar arası organizasyonda maç alma hakkına sahip oldu.