08 Kas 2022 - 09:51- Spor G: 08 Kas 2022 - 09:52

Körfez Gençlerbirliği tutulmuyor! 3-1”
Körfez Gençlerbirliği tutulmuyor! 3-1” mask
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1. Amatör Lig A Grubu’nda Körfez Gençlerbirliği yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son maçında grubun en genç ve mücadeleci takımlarından Kartepe Belediyespor’u 3-1 mağlup etti.

YASİN YAVAN FARKLI

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Körfez ekibinde ilk gol Haydar’dan geldi. Bu futbolcu sağ ayağı ile çektiği topu sol ayağı ile ters köşeye gönderdi. Körfez Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Haluk Demir ikinci yarıda as oyuncularını oyuna aldı ve bu değişiklikler fark yarattı. Körfez ekibinin başarılı oyuncusu Yasin Yavan sağ çaprazdan şık bir gol atarken, Sinan Çalık’ın pasında ikinci golün sahibi Yasin skoru 3-1’e getirdi.

ÇAYIROVA FATİH TAKİBE DEVAM EDİYOR

Kalan sürede Selahattin Tanrıkulu’nun talebelerinin çabaları gol getirmedi ve Körfez Gençlerbirliği elde ettiği 3-1’lik galibiyetle 8 maç sonunda puanını 22’ye çıkardı. Kartepe Belediyespor ise 5 puanda kaldı. Nefes kesen maçta Çayırova Fatih sahasında Bahçecikspor’u 4-3 mağlup etti ve lider Körfez GB’yi 5 puanla geriden takibini sürdürdü.

YENİMAHALLE’YE GÖLCÜK İY. DUR DEDİ

Son haftaların başarılı takımı İzmit Yenimahalle, Gölcük İdmanyurdu karşısında ummadığı bir yenilgi aldı. Rakibine 4-2’lik skorla mağlup olan siyah beyazlıların 5 maçlık galibiyet serisi son buldu. Haftanın maçında Yavuzspor grubun dişli takımlarından Darıcaspor engeli tek golle aşarken, İzmit Gençlerbirliği hayati maçta Acısu’yu 3-2 mağlup etti ve 7. sıraya yükseldi, Acısu ise son sırada kaldı.

1. AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

 1
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.

Körfez GB.
8
7
1
0
23
3
20
22
2.

Çayırova Fatih
8
5
2
1
16
12
4
17
3.

Yenimahalle
8
5
1
2
25
16
9
16
4.

Yavuzspor
8
5
1
2
15
6
9
16
5.

Gölcük İY.
8
5
0
3
14
15
-1
15
6.

Darıca
8
4
1
3
18
14
4
13
7.

İzmit GB.
8
2
0
6
14
21
-7
6
8.

Kartepe Bel.
8
1
2
5
9
18
-9
5
9.

Bahçecik
8
1
1
6
18
24
-6
4
10.

Acısu
8
0
1
7
10
33
-23
1
 

8. HAFTA SKORLARI

Körfez GB.
3 - 1
Kartepe Bel.
Çayırova Fatih
4 - 3
Bahçecik
Gölcük İY.
4 - 2
Yenimahalle
Yavuzspor
1 - 0
Darıca
İzmit GB.
3 - 2
Acısu Bel.
 

9. HAFTA MAÇLARI

Acısu
Gölcük İY.
Bahçecikpor
Yavuzspor
Kartepe Bel.
Çayırova Fatih
Yenimahalle
Körfez GB.
Darıca
İzmit GB.
 

 

# Amatör, genç, Kartepe

08 Kas 2022 - 09:51 - Spor

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