08 Kas 2022 - 09:51- Spor G: 08 Kas 2022 - 09:53

1. Amatör Lig B her top gol oldu!
1. Amatör Lig B her top gol oldu! mask

1. Amatör Lig B Grubu’nda 8. hafta maçları bol gollü geçti. 5 maçta toplam 38 kez fileler havandı. Maç maçında 7.6 ortalama bu sezonun rekoru olarak kayıtlara geçti.

DARICA TÜRKELİ, SELANİK’E HİÇ ACIMADI

Zirve adayı takımlardan Maşukiye sahasında Çerkeşli’yi 5-0 mağlup etti. Bağçeşme, Anadolu 1071’i 4-1 mağlup ederken, Körfez Esen, Derince Gençlebirliği’ni 4-0 mağlup edip çıkışını sürdürdü. Şampiyonluk adayı Eşme sahasında Kavaklı karşısında 8-0 kazanırken, lider Darıca Türkeli, Selanik’i 14-2 mağlup etti. Grupta Darıca Türkeli 20 puanla lider, Eşme 19 puanla ikinci, Bağçeşme de 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV.
P
1.

Darıca Türkeli
8
6
2
0
45
10
35
20
2.

Eşmespor
8
6
1
1
21
8
13
19
3.

Bağçeşme
8
6
0
2
23
12
11
18
4.

Maşukiye
8
4
1
3
25
11
14
13
5.

Anadolu 1071
8
4
1
3
11
13
-2
13
6.

Çerkeşli
8
3
1
4
16
12
4
10
7.

Kavaklı
8
3
1
4
18
25
-7
10
8.

Körfez Esen
8
2
0
6
10
27
-17
6
9.

Selanikspor
8
2
0
6
9
45
-36
6
10.

Derince GB.
8
0
1
7
9
24
-15
1
 

8. HAFTA SKORLARI                                           

Maşukiye
5 - 0
Çerkeşlispor
Bağçeşme
4 - 1
Anadolu 1071
Darıca Türkeli
14 - 2
İzmit Selanik
Körfez Esen
4 - 0
Derince GB.
Eşmespor
8 - 0
Kavaklıspor
 

9. HAFTA PROGRAMI

Çerkeşli
Darıca Türkeli
Anadolu 1071
Eşmespor
Derince GB.
Bağçeşme
İzmit Selanik
Körfez Esen
Kavaklıspor
Maşukiye
                                                                                    

 

# Amatör

08 Kas 2022 - 09:51 - Spor

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