1. Amatör Lig B her top gol oldu!

1. Amatör Lig B Grubu’nda 8. hafta maçları bol gollü geçti. 5 maçta toplam 38 kez fileler havandı. Maç maçında 7.6 ortalama bu sezonun rekoru olarak kayıtlara geçti.
DARICA TÜRKELİ, SELANİK’E HİÇ ACIMADI
Zirve adayı takımlardan Maşukiye sahasında Çerkeşli’yi 5-0 mağlup etti. Bağçeşme, Anadolu 1071’i 4-1 mağlup ederken, Körfez Esen, Derince Gençlebirliği’ni 4-0 mağlup edip çıkışını sürdürdü. Şampiyonluk adayı Eşme sahasında Kavaklı karşısında 8-0 kazanırken, lider Darıca Türkeli, Selanik’i 14-2 mağlup etti. Grupta Darıca Türkeli 20 puanla lider, Eşme 19 puanla ikinci, Bağçeşme de 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV.
P
1.
Darıca Türkeli
8
6
2
0
45
10
35
20
2.
Eşmespor
8
6
1
1
21
8
13
19
3.
Bağçeşme
8
6
0
2
23
12
11
18
4.
Maşukiye
8
4
1
3
25
11
14
13
5.
Anadolu 1071
8
4
1
3
11
13
-2
13
6.
Çerkeşli
8
3
1
4
16
12
4
10
7.
Kavaklı
8
3
1
4
18
25
-7
10
8.
Körfez Esen
8
2
0
6
10
27
-17
6
9.
Selanikspor
8
2
0
6
9
45
-36
6
10.
Derince GB.
8
0
1
7
9
24
-15
1
8. HAFTA SKORLARI
Maşukiye
5 - 0
Çerkeşlispor
Bağçeşme
4 - 1
Anadolu 1071
Darıca Türkeli
14 - 2
İzmit Selanik
Körfez Esen
4 - 0
Derince GB.
Eşmespor
8 - 0
Kavaklıspor
9. HAFTA PROGRAMI
Çerkeşli
Darıca Türkeli
Anadolu 1071
Eşmespor
Derince GB.
Bağçeşme
İzmit Selanik
Körfez Esen
Kavaklıspor
Maşukiye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.