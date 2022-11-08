1. Amatör Lig B her top gol oldu!

1. Amatör Lig B Grubu’nda 8. hafta maçları bol gollü geçti. 5 maçta toplam 38 kez fileler havandı. Maç maçında 7.6 ortalama bu sezonun rekoru olarak kayıtlara geçti.

DARICA TÜRKELİ, SELANİK’E HİÇ ACIMADI

Zirve adayı takımlardan Maşukiye sahasında Çerkeşli’yi 5-0 mağlup etti. Bağçeşme, Anadolu 1071’i 4-1 mağlup ederken, Körfez Esen, Derince Gençlebirliği’ni 4-0 mağlup edip çıkışını sürdürdü. Şampiyonluk adayı Eşme sahasında Kavaklı karşısında 8-0 kazanırken, lider Darıca Türkeli, Selanik’i 14-2 mağlup etti. Grupta Darıca Türkeli 20 puanla lider, Eşme 19 puanla ikinci, Bağçeşme de 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV.

P

1.

Darıca Türkeli

8

6

2

0

45

10

35

20

2.

Eşmespor

8

6

1

1

21

8

13

19

3.

Bağçeşme

8

6

0

2

23

12

11

18

4.

Maşukiye

8

4

1

3

25

11

14

13

5.

Anadolu 1071

8

4

1

3

11

13

-2

13

6.

Çerkeşli

8

3

1

4

16

12

4

10

7.

Kavaklı

8

3

1

4

18

25

-7

10

8.

Körfez Esen

8

2

0

6

10

27

-17

6

9.

Selanikspor

8

2

0

6

9

45

-36

6

10.

Derince GB.

8

0

1

7

9

24

-15

1



8. HAFTA SKORLARI

Maşukiye

5 - 0

Çerkeşlispor

Bağçeşme

4 - 1

Anadolu 1071

Darıca Türkeli

14 - 2

İzmit Selanik

Körfez Esen

4 - 0

Derince GB.

Eşmespor

8 - 0

Kavaklıspor



9. HAFTA PROGRAMI

Çerkeşli

Darıca Türkeli

Anadolu 1071

Eşmespor

Derince GB.

Bağçeşme

İzmit Selanik

Körfez Esen

Kavaklıspor

Maşukiye

