Ayhan Oyan, Kandıra’yı uçuruyor!

1. Amatör Lig C Grubu’nda lider Kandıra Gençlerbirliği rakiplerinin sıyrılıyor. Yeniyalı Barbaros’un bay geçtiği haftada Çubuklu Balaspor’u 4-1 mağlup eden Ayhan Oyan’ın öğrencileri 8 maç sonunda puanını 22’ye çıkardı ve ikinci sıradaki 1 maçı eksik Yeniyalı Barbaros ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı. Kandıra ekibine galibiyeti getiren golleri Uğur Çolak, Serhat Civelek, Mustafa Karakuş ve Recep Kara kaydetti.

KARATEPE İYİ YOLDA

Beylikbağı Karadeniz deplasmanında Yazlıkspor’u 3-0 mağlup etti ve Play-Off iddiasını sürdürdü. Yine Play-Off mücadelesi veren Karatepe Gençlerbirliği sahasında Uzuntarla Belediyespor’u 3-1 mağlup etti ve puanını 15’e çıkarıp haftayı üçüncü sırada tamamladı. Berabere biten tek maçta Derince Birlikspor ile Gölcük Çiftlik mücadelesi 1-1 sona erdi. Lider Kandıra 9. haftayı geçecek

1. AMATÖR LİG C GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Kandıra GB.

8

7

1

0

29

3

26

22

2.

Yeniyalı Barbaros

7

5

1

1

22

9

13

16

3.

Karatepe GB.

7

5

0

2

13

6

7

15

4.

B. Karadeniz

7

4

1

2

17

17

0

13

5.

Uzuntarla Bel.

7

3

0

4

12

15

-3

9

6.

Gölcük Çiftlik

7

2

1

4

14

10

4

7

7.

Çubuklu Bala

7

2

0

5

9

22

-13

6

8.

Yazlıkspor

7

1

0

6

6

28

-22

3

9.

Derince Birlik

7

0

2

5

7

19

-12

2



8. HAFTA SKORLARI

Kandıra GB.

4 - 0

Çubuklu Bala

Yazlıkspor

0 - 3

B. Karadeniz

Derince Birlik

1 - 1

Gölcük Çiftlik

Karatepe GB.

3 - 1

Uzuntarla Bel.



9. HAFTA MAÇLARI

Çubuklu Bala

Derince Birlik

Gölcük Çiftlik

Yazlık

B. Karadeniz

Karatepe GB.

Uzuntarla Bel.

Yeniyalı Barbaros