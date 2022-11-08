Ayhan Oyan, Kandıra’yı uçuruyor!

1. Amatör Lig C Grubu’nda lider Kandıra Gençlerbirliği rakiplerinin sıyrılıyor. Yeniyalı Barbaros’un bay geçtiği haftada Çubuklu Balaspor’u 4-1 mağlup eden Ayhan Oyan’ın öğrencileri 8 maç sonunda puanını 22’ye çıkardı ve ikinci sıradaki 1 maçı eksik Yeniyalı Barbaros ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı. Kandıra ekibine galibiyeti getiren golleri Uğur Çolak, Serhat Civelek, Mustafa Karakuş ve Recep Kara kaydetti.
KARATEPE İYİ YOLDA
Beylikbağı Karadeniz deplasmanında Yazlıkspor’u 3-0 mağlup etti ve Play-Off iddiasını sürdürdü. Yine Play-Off mücadelesi veren Karatepe Gençlerbirliği sahasında Uzuntarla Belediyespor’u 3-1 mağlup etti ve puanını 15’e çıkarıp haftayı üçüncü sırada tamamladı. Berabere biten tek maçta Derince Birlikspor ile Gölcük Çiftlik mücadelesi 1-1 sona erdi. Lider Kandıra 9. haftayı geçecek
1. AMATÖR LİG C GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
Av.
P
1.
Kandıra GB.
8
7
1
0
29
3
26
22
2.
Yeniyalı Barbaros
7
5
1
1
22
9
13
16
3.
Karatepe GB.
7
5
0
2
13
6
7
15
4.
B. Karadeniz
7
4
1
2
17
17
0
13
5.
Uzuntarla Bel.
7
3
0
4
12
15
-3
9
6.
Gölcük Çiftlik
7
2
1
4
14
10
4
7
7.
Çubuklu Bala
7
2
0
5
9
22
-13
6
8.
Yazlıkspor
7
1
0
6
6
28
-22
3
9.
Derince Birlik
7
0
2
5
7
19
-12
2
8. HAFTA SKORLARI
Kandıra GB.
4 - 0
Çubuklu Bala
Yazlıkspor
0 - 3
B. Karadeniz
Derince Birlik
1 - 1
Gölcük Çiftlik
Karatepe GB.
3 - 1
Uzuntarla Bel.
9. HAFTA MAÇLARI
Çubuklu Bala
Derince Birlik
Gölcük Çiftlik
Yazlık
B. Karadeniz
Karatepe GB.
Uzuntarla Bel.
Yeniyalı Barbaros
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.