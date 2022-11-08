08 Kas 2022 - 09:53- Spor G: 08 Kas 2022 - 09:54

Gebze Anibal’da Fatih Kahraman böyle istedi! “4-0”
Gebze Anibal’da Fatih Kahraman böyle istedi! “4-0” mask
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1. Amatör Lig D Grubu’nda Gebze Anibal fırtınası esiyor. Son maçında grubun iddialı takımlarından Şirinspor’un  4-0 mağlup eden Anibal 7 maç sonunda puanını 19’a çıkardı. Anibal’a 3 puanı getiren golleri tamamını Fatih Kahraman attı ve maçın yıldızı oldu.

OSMANLI TAKİBİ BIRAKMIYOR

Lider Anibal’ın takipçisi Osmanlı 41 deplasmanda karşılaştığı Kullarspor’u 3-2 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 3 maçta sadece 2 puan alabilen Başaranspor sonraki 3 maçını kazandı, son mücadelede ise Hereke Gençlik ile 1-1 berabere kaldı. Çekişme içinde Tavşancıl – Çamçukur maçı da 1-1 sona ererken Tavşancıl haftayı 8 puanla altıncı, Çamçukur ise 4 puanla sekizinci sırada tamamladı.

 

1. AMATÖR LİG D GRUBU PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV.
P
1.

Gebze Anibal
7
6
1
0
27
10
17
19
2.

Osmanlı 41
7
5
0
2
19
10
9
15
3.

Başaran
7
3
3
1
16
7
9
12
4.

Hereke Gençlik
8
3
3
2
12
13
-1
12
5.

Şirinspor
6
3
0
3
11
20
-9
9
6.

Tavşancıl
6
2
2
2
8
9
-1
8
7.

İzmit Erenler
7
2
2
3
9
13
-4
8
8.

Çamçukur
7
1
1
5
8
18
-10
4
9.

Kullarspor
7
0
0
7
10
20
-10
0
 

8. HAFTANIN SKORLARI

Hereke Gençlik
1 - 1
Başaran
Gebze Anibal
4 - 0
Şirinspor
Tavşancıl
1 - 1
Çamçukur
Kullarspor
2 - 3
Osmanlı 41
 

9. HAFTA MAÇLARI

Başaranspor
Kullarspor
Osmanlı 41
Tavşancıl
Çamçukurspor
Gebze Anibal
Şirinspor
İzmit Erenler
 

 

# Amatör

08 Kas 2022 - 09:53 - Spor

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