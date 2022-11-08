Gebze Anibal’da Fatih Kahraman böyle istedi! “4-0”

1. Amatör Lig D Grubu’nda Gebze Anibal fırtınası esiyor. Son maçında grubun iddialı takımlarından Şirinspor’un 4-0 mağlup eden Anibal 7 maç sonunda puanını 19’a çıkardı. Anibal’a 3 puanı getiren golleri tamamını Fatih Kahraman attı ve maçın yıldızı oldu.

OSMANLI TAKİBİ BIRAKMIYOR

Lider Anibal’ın takipçisi Osmanlı 41 deplasmanda karşılaştığı Kullarspor’u 3-2 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 3 maçta sadece 2 puan alabilen Başaranspor sonraki 3 maçını kazandı, son mücadelede ise Hereke Gençlik ile 1-1 berabere kaldı. Çekişme içinde Tavşancıl – Çamçukur maçı da 1-1 sona ererken Tavşancıl haftayı 8 puanla altıncı, Çamçukur ise 4 puanla sekizinci sırada tamamladı.

1. AMATÖR LİG D GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

AV.

P

1.

Gebze Anibal

7

6

1

0

27

10

17

19

2.

Osmanlı 41

7

5

0

2

19

10

9

15

3.

Başaran

7

3

3

1

16

7

9

12

4.

Hereke Gençlik

8

3

3

2

12

13

-1

12

5.

Şirinspor

6

3

0

3

11

20

-9

9

6.

Tavşancıl

6

2

2

2

8

9

-1

8

7.

İzmit Erenler

7

2

2

3

9

13

-4

8

8.

Çamçukur

7

1

1

5

8

18

-10

4

9.

Kullarspor

7

0

0

7

10

20

-10

0



8. HAFTANIN SKORLARI

Hereke Gençlik

1 - 1

Başaran

Gebze Anibal

4 - 0

Şirinspor

Tavşancıl

1 - 1

Çamçukur

Kullarspor

2 - 3

Osmanlı 41



9. HAFTA MAÇLARI

Başaranspor

Kullarspor

Osmanlı 41

Tavşancıl

Çamçukurspor

Gebze Anibal

Şirinspor

İzmit Erenler

