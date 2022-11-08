Gebze Anibal’da Fatih Kahraman böyle istedi! “4-0”

1. Amatör Lig D Grubu’nda Gebze Anibal fırtınası esiyor. Son maçında grubun iddialı takımlarından Şirinspor’un 4-0 mağlup eden Anibal 7 maç sonunda puanını 19’a çıkardı. Anibal’a 3 puanı getiren golleri tamamını Fatih Kahraman attı ve maçın yıldızı oldu.
OSMANLI TAKİBİ BIRAKMIYOR
Lider Anibal’ın takipçisi Osmanlı 41 deplasmanda karşılaştığı Kullarspor’u 3-2 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu. Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk 3 maçta sadece 2 puan alabilen Başaranspor sonraki 3 maçını kazandı, son mücadelede ise Hereke Gençlik ile 1-1 berabere kaldı. Çekişme içinde Tavşancıl – Çamçukur maçı da 1-1 sona ererken Tavşancıl haftayı 8 puanla altıncı, Çamçukur ise 4 puanla sekizinci sırada tamamladı.
1. AMATÖR LİG D GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
AV.
P
1.
Gebze Anibal
7
6
1
0
27
10
17
19
2.
Osmanlı 41
7
5
0
2
19
10
9
15
3.
Başaran
7
3
3
1
16
7
9
12
4.
Hereke Gençlik
8
3
3
2
12
13
-1
12
5.
Şirinspor
6
3
0
3
11
20
-9
9
6.
Tavşancıl
6
2
2
2
8
9
-1
8
7.
İzmit Erenler
7
2
2
3
9
13
-4
8
8.
Çamçukur
7
1
1
5
8
18
-10
4
9.
Kullarspor
7
0
0
7
10
20
-10
0
8. HAFTANIN SKORLARI
Hereke Gençlik
1 - 1
Başaran
Gebze Anibal
4 - 0
Şirinspor
Tavşancıl
1 - 1
Çamçukur
Kullarspor
2 - 3
Osmanlı 41
9. HAFTA MAÇLARI
Başaranspor
Kullarspor
Osmanlı 41
Tavşancıl
Çamçukurspor
Gebze Anibal
Şirinspor
İzmit Erenler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.