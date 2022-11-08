İzmit’te bir sergi daha sanatseverleri bekliyor

Fatma Özenç Şahan tarafından oluşturulan “Zamanı Geldi” adlı kişisel yağlı boya sergisi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı. 38 yağlı boya tablosunun bulunduğu sergi, 18 Kasım’a kadar Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerine açık olacak. Galerinin açılış kurdelesi İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural tarafından kesildi. Ünal Özmural, sergi sahibi Fatma Özenç Şahan’ı tebrik ederken tüm sanatseverleri galeriyi ziyaret etmeye davet etti.