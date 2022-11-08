Körfez’de hareketli ÇED toplantısı

Körfez’de amonyak üretimi ve depolaması, gübre üretimi ve depolaması, limancılık faaliyetleri yürüten İstanbul Gübre Sanayii Anonim Şirketi ( İGSAŞ) devasa bir kapasite artışına hazırlanıyor. Söz konusu proje kapsamında yeni ürün olarak CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat) gübresi üretimi, AN (Amonyum Nitrat) üretimi, UAN (Üre Amonyum Nitrat) gübresi üretimi, Melamin üretimi ve Nitrik Asit üretimi yapılması planlanırken, Üre Gübresi üretimi ve Amonyak üretiminde ise kapasite artışına gidilecek.

“KİMYASAL ÜRÜN DEPOLARI”

Öte yandan, dev proje kapsamında mevcut dolgu alanına ilave olarak 9 bin 750 metrekare dolgu yapılacağı İGSAŞ limanında 263 bin 534 metreküplük dip tarama faaliyeti de yapılacak. Söz konusu kapasite artışı ve revizyon projesi ile birlikte İGSAŞ’ın mevcutta bulunan 243 metre uzunluğundaki rıhtımı revize edilerek yeni iskele yapısıyla birlikte bu uzunluk 481 metreye çıkarılacak. Toplamda 4 milyar 989 milyon 600 bin liraya mal olacak proje ile birlikte üretimine başlayacağı yeni maddeler için yeni tesisler de kuracak olan İGSAŞ, bunun yanı sıra toplamda 11 adet 72 bin metreküp hacme sahip kimyasal ürün depolama tankı ve 250 bin metreküp kapasiteli kimyasal ürün depolama alanı ilavesi yapacak. İGSAŞ, planlanan projenin hayata geçirilmesiyle ise toplam 322 bin metreküp kimyasal ürün deposu eklemiş olacak.

ÇED TOPLANTISINA TEPKİ

İGSAŞ’ın hayata geçirmeyi planladığı proje için ÇED toplantısı yapıldı. Firma yetkilileri bugün sabah saatlerinde Yarımca Kültür Merkezinde bilgilendirme toplantısı yaptı. ÇED toplantısına Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanı Engin Taşdemir, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk, CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ali Elma, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Yöneticileri, TİP İl Başkanı İsmail Göksu ve yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

“HALK VE POLİSİ KARŞI KARŞIYA GETİRİYORSUNUZ”

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplantıda Çevik Kuvvet Ekipleri hazır bulundu. Projenin Körfez ilçesinde ve Marmara bölgesinde büyük risk oluşturacağını ifade eden vatandaşlar ÇED toplantısında karar alınmasını engelledi. Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Yaprak Fidancı Başkanlığındaki Dernek üyeleri ve bölge sakinleri projeye karşı çıktı. Toplantı öncesi firma yetkililerine seslenen Meclis Üyesi Engin Taşdemir, “Firma olarak halk ve polisi karşı karşıya getiriyorsunuz. Biz halk olarak polisle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Bu emniyet güçleri bizim emniyet güçlerimiz. Burada halktan çok polis davet etmişsiniz. Yaşam alanlarımıza her fırsatta müdahale ediyorsunuz. Bu toplantının yapılmasını mahalle sakinleri olarak kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Firma tüm tepkilere rağmen sunuma başladı. Bütün tepkilere rağmen firma yetkilileri sunum yapmaya devam etti.

“KANSER ETTİNİZ BİZİ”

CHP Körfez Meclis Üyesi Erkan Uygun ise, “Bizim de konuşmamız lazım. Emniyet güçleri ile bizleri karşı karşıya getiriyorsunuz. Buradaki toplantımız daha önce mahkeme kararı ile iptal edildi. Halkı bilgilendirme toplantısı değil mi neden bu kadar korkuyorsunuz. Biz vatanını seven insanlarınız. Terörist değiliz” ifadelerini kullandı. CHP Kartepe Belediye Başkan adayı, Kartepe eski İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar firma yetkililerine tepki göstererek, “Ahlaksızlar. Kanser ettiniz bizi. Defolup gidin Kocaeli’den. Keser sap dönecek. O zaman göreceksiniz. Onursuzlar. Kanser olduk hepimiz” diye tepki gösterdi. Tepkiler sonrası bakanlık yetkilileri arka ÇED toplantısı yapıldı raporu tuttu.

“ÜÇ KAT KAPASİTE ARTIŞI”

ÇED toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Yaprak Fidancı, “ Kocaeli genelinde her gün bir ekolojik suç işleniyor yada gelecekte yaşanması için bugünden bir takım izinler verilip, çalışmalar yapılmaktadır. Körfez özelinde ilçemizin çevre ve sağlık yükümüz her geçen artmaktadır. Üzücü olan ise tüm uyarılarımıza rağmen şehrimizi yönetenlerin bu suçlara ortak olmaya adeta gönüllü olmalarıdır. İGSAŞ A.Ş’nin bir önceki kapasite artış projesi için verilen ÇED Olumlu Kararı için açtığımız dava neticesinde proje, ekolojik zararlara vurgu yapılarak yerel mahkemede iptal edilmiştir. Ancak şirket şimdi de hem üç kat üretim kapasite artışı, yine üç kata yakın kimyasal depolama artışı yetmezmiş gibi 300 milyon m3 dip taramayla denizi derinleştirip 10 bin m2 dolgu yaparak limanlaşmak istemektedir.

“GERİ DÖNÜLMEZ ZARARLAR YARATILDI”

Bu üretim sırasında çıkan gazlar şehrimizde bebeklerden ileri yaşlardaki yetişkinlerimizde görülen solunum yolları, alerji, metabolizma, kalp damar hastalıklarıyla kanserin sebebi olan zararlı gazlardır. Bu gazların insan sağlığı kadar toprak, denize, suya kısaca çevresel etkilerini biz zaten yaşıyoruz bunları sağlık bakanlığının rakamlarından rahatlıkla izliyoruz. dip tarama ve dolgunun denizimize etkilerini müsilaj olarak yaşadık Denizde şu anda gözümüzle görmesek de olumsuz etkileri devam ediyor edecek, geri dönülemez zararlar yaratıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Marmara denizi ve adalar özel koruma bölgesi ilan edilmiştir. Bu göz ardı edilebilecek bir karar değildir. Cumhurbaşkanının kararına karşı çıkmaktır. Depremsellik ve olası endüstriyel bir kazada Amonyak sızıntısı ya da genleşmesiyle şehrimizle birlikte tüm Marmara Bölgesinde hayat kalmayacağı herkesim malumudur. Körfez ilçe bu risk düşünüldüğünde Beyrut Limanına bir saniyelik ihmal kadar uzaktadır. Bugünkü halkın samimi tepkisini, uyarılarımızın bizleri yöneticilerimiz tarafından dikkate almasını, bu projeye izin vermemelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.