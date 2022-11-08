08 Kas 2022 - 11:31- Gündem G: 08 Kas 2022 - 12:25

AKP'li Emine Zeybek’in eşine hapis istemi

AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek’in eşi emekli Savcı Faruk Sarıoğlu hakkında Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin dosyasından birine bakan meslektaşına rüşvet teklif ettiği iddiasıyla açılan davada mütalaa verildi. Vekil eşinin 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istenirken rüşvetin verilmemiş olması nedeniyle cezada yarı oranında indirim yapılması talep edildi.
AKP'li Emine Zeybek’in eşine hapis istemi mask

Erzurum'da 2016 yılında düzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilogram eroine ele geçirildi. Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında uyuşturucu madde ticareti yapan ve örgütün elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da olduğu 6 kişi tutuklandı. Seyhan Avşar/Halk TV

Zindaşti’nin adamı devrede

Bu tutuklamadan bir hafta sonra İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti’yi tahliye eden hakim Cevdet Özcan’a verildiği iddia edilen rüşvete aracılık etmekle suçlanan avukat Oktay Bağatır ve Nejdet Altan Erzurum’a gelerek Savcı Faruk Sarıoğlu ile görüştü. Bağatır bu dosyada ise şüphelilerden Mehmet Zeki Fidan’ı avukatıydı.

İddiaya göre; Sarıoğlu bu görüşmeden sonra dosyaya bakan meslektaşını arayarak odasına çay içmeye davet etti. Sarıoğlu, “Mehmet Zeki Fidan’ın avukatları ifade alma işleminden önce İstanbul’dan çok samimi olmadığım bir savcının selamıyla bana geldi. Olayı kısaca anlattılar. Adı geçen şüphelinin aslında bir suçu olmadığını belirttiler. Ankara, İstanbul gibi yerlerde bu işlerin kolay halledildiğini, olayın Erzurum’da olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, daha önceden de İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti’yi hapisten çıkardıklarını, bunun karşılığında sulh ceza hakimine 3,5 milyon dolar verdiklerini, parayı verirken arkalarında iz bırakmadıklarını, bu olayda hakime 1 adet 10 TL’lik banknot verdiklerini bu banknotun üzerindeki seri numarasının şifre olduğunu söylediler” diyerek meslektaşının bu avukatlarla görüşüp görüşmeyeceğini sordu.

‘Boşuna beni de lekelersin’

Soruşturmayı yürüten savcı bu duruma tepki göstererek konuyu başsavcıya bildireceğini söyledi. Bunun üzerine Sarıoğlu, “Sen bunu kimseyle paylaşma. Boşuna beni de lekelersin. Ben zaten senin bu teklifi hoş karşılamayacağını onlara söyledim” dedi. İlerleyen günlerde de Faruk Saroğlu meslektaşının odasına giderek söz konusu dosya hakkında bilgi almaya çalıştı. Bundan sonrası şöyle gelişti:

28 Şubat 2019 tarihinde ise akşam saatlerinde Sarıoğlu soruşturma savcısının evine gitti. İçeri giren Sarıoğlu, “Kardeş bu avukatların telefon numaralarını seninle konuştuktan sonra silip engellemiştim. İstanbul’da çok sevdiğim bir arkadaşım vasıtasıyla bana haber geldi. Senden tahliye etmeni ya da dava açmamanı istemiyorlar. Ama Saruhan, kamyon şoförü ve 3 şüphelinin ifade tutanaklarını istiyorlar. Onlar zaten önemli evrak değil. Yarın öbür gün dava açıldığında gizliliği de kalkacak. Senin verdiğin bile belli olmaz. Karşılığında ne kadar ne istiyorsan verecekler. Ben bir anlamda elçiyim” ifadelerini kullandı. Soruşturma savcısının şikayetiyle konu yargıya taşındı.

Tüm bu yaşananlar Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yer aldı.

Faruk Sarıoğlu’nun yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nde başlandı. Yaklaşık 20 gün önce ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı Faruk Sarıoğlu’nun,”Görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlamaya çalıştığı” belirtilerek 4 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Mütalaada rüşvet fiilinin gerçekleşmemesi nedeniyle ise bu cezanın yarı oranında indirilmesi istendi. Bu durumda istenen ceza 2 yıldan 6 yıla kadar.

Faruk Sarıoğlu hakkında yürütülen soruşturma devam ederken AKP’li vekil Emine Zeybek ile evlendi. Hâkim ve savcılığın siyasetten uzak olması gerektiğini düşünenlerden olduğunu aktaran Sarıoğlu emekli olmasının nedeninin yaptığı evlilik olduğunu savunmuştu.

# AKP, Ankara, kamu

08 Kas 2022 - 11:31 - Gündem

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