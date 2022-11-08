Sabancı Kültür Merkezi restore edilecek

1988 yıllarından bu yana Kocaeli’de hizmet vermeye başlayan Sabancı Kültür Merkezi bir süredir faaliyete kapatılmıştı, merkez binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle restorasyon edileceği öğrenildi. Kocaeli Kültür Merkezi’nin yeni yerinin neresi olacağı ise merak konusu oldu. Kocaeli Valiliğinde yer alan İl Sağlık Müdürlüğü’nün taşınacağı söylentilerinin üzerine Kocaeli’nin yeni Kültür Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün konumuna geleceği düşünülüyor.