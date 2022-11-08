Sabancı Kültür Merkezi restore edilecek

1988 yıllarından bu yana Kocaeli’de hizmet vermeye başlayan Sabancı Kültür Merkezi bir süredir faaliyete kapatılmıştı, merkez binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle restorasyon edileceği öğrenildi. Kocaeli Kültür Merkezi’nin yeni yerinin neresi olacağı ise merak konusu oldu. Kocaeli Valiliğinde yer alan İl Sağlık Müdürlüğü’nün taşınacağı söylentilerinin üzerine Kocaeli’nin yeni Kültür Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü’nün konumuna geleceği düşünülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.