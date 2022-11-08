08 Kas 2022 - 12:51- Gündem G: 08 Kas 2022 - 12:52

Tavşantepe Cemevi’nde son rötuşlar yapılıyor

Bölge sakinlerinden gelen talep doğrultusunda Tavşantepe Cemevi’nin yapımına başlayan Büyükşehir, yapıdaki son rötuşları titiz bir şekilde gerçekleştiriyor
Tavşantepe Cemevi’nde son rötuşlar yapılıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavşantepe Cemevi’nde çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Yakın bir zamanda açılması planlanan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi’nde son rötuşlar titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Büyükşehir tarafından kente kazandırılan Cemevi, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP DOĞRULTUSUNDA

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına yön veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanması taleplerini geri çevirmiyor. Bu kapsamda gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir, İzmit’te bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi’nin yapımına başlamıştı. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, Cemevi’nin kısa bir süre sonra açılması için mesai harcıyor.

GASİLHANE VE TERASTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalar kapsamında 3,30 x 9,30 metre büyüklüğünde Cemevi Gasilhanesi yapılıyor. Gasilhane üstünde planlanan terasın alanı ise 550 metrekare olacak. Terasta aydınlatma direklerinin montajı yapılırken döküm çeşme de konuldu. Cemevi çevresine 30 metre boyunda 2 metre yüksekliğinde ve 20 metre 4 metre yüksekliğinde beton perde yapıldı. Ferforjelerin montajına başlandı.

TOPLAM 920 METREKARE

230 metrekare taban alanına sahip, 4 kattan oluşan ve toplam inşaat alanı 920 metrekare olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi, bölgenin en büyük cemevlerinden biri olacak.

TÜM İHTİYAÇLAR DÜŞÜNÜLEREK YAPILDI

Tavşantepe Cemevi’nin giriş katında dinlenme ve oturma salonu, şark bölümü,  kitaplık, çay ocağı, elektrik ve su vanaları odası, malzeme odası ve ders verilebilecek geniş bir alan bulunuyor.  İkinci katta mutfak, yemekhane, lokma odası, toplantı odası, kadın ve erkekler için lavabo ve tuvaletler yer alırken üçüncü katta, başkan odası, sekreter odası, toplantı odası bulunuyor. Tavşantepe Cemevi’nin üst katında ise aynı anda 350 kişinin cem yapabileceği bir alan, dede odası, ayakkabılık ve tuvalet yer alıyor.

# Kadın, Büyükşehir Belediyesi, elektrik

08 Kas 2022 - 12:51 - Gündem

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