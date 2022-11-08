Yabancı öğrenciler pankartlarla karşılandı

Küçük ölçekli AB projesi ortağı olan İzmit Şehit Selçuk Gökdağ İlk ve Ortaokulu, final programı düzenledi. Projenin koordinatörlüğünü İngilizce Öğretmenleri Ayten İlkoğlu ve Gönül Çimen üstlendi.‘Hayatını doğanın renkleriyle canlandır’ isimli proje kapsamında misafir öğrenci ve öğretmenler okulda ağırlandı. Yabancı öğrenci ve öğretmenleri Trabzon yöresinin halk oyunları ile karşılayan öğrenciler, ‘hoş geldiniz’ yazılı pankartlarla renkli görüntüler oluşturdu. Okul Aile Birliğinin hazırladığı sunumlar, misafirlere ikram edildi. Okulu gezen yabancı öğrenciler, akabinde Ormanya’ya gezdi. Yarın İstanbul’u gezecek olan öğrenci ve öğretmenler, Perşembe günü Atatürk’ün ölün yıldönümü anma etkinliğine katılacak.

YOĞUN KATILIM

Okul Müdürü Mete Domaç’ın ev sahipliğindeki programa İzmit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ve Şube Müdürü Çiğdem Ayanoğlu, İzmit Hal Müdürü ve SORMUT Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ayhan Acar, Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman,Hızırreis İlkokulu Müdürü Hicabi Utandı, Şehit Ümit Balkan İlkokulu Müdürü Ahmet Çolak, Şehit Volkan Sabaz İlkokulu Müdürü Murat Kanmaz, Çubuklubala Osmaniye İlkokulu Müdürü Kerim Öz, Akçakoca Turizm Meslek Lisesi Müdürü Hakan Yaman, Fevzi Çakmak İlkokulu Müdürü Adnan Deniz, okul aile birliği, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

ULUSLARARASI BİR PROJE

Proje hakkında bilgi veren Okul Müdürü Mete Domaç, “Projemiz küçük ölçekli Avrupa Birliği projesi. 4 ülkede 5 ortaktan oluşuyor. Hollanda, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Türkiye ve SORMUT Spor Kulübünün katkılarıyla ilk hareketliliğimizi nisan ayında Hollanda’da gerçekleştirdik. İkinci hareketliliğimizi haziran ayında Yunanistan’da gerçekleştirdik. Üçüncü hareketliliğimizi geçen ay Kuzey Makedonya’da gerçekleştirdik. Bugün itibariyle son hareketliliğimizi projemizin finalini yapıyoruz. ‘Hayatını doğanın renkleriyle canlandır’ isimli projemiz; öğrenci ve öğretmen gruplarından oluşuyor” dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ FİNAL

Açıklamalarını sürdüren Mete Domaç, Projeye okullarımız ve diğer ekipler de iki öğretmen 4 öğrenci nezaretinde katılıyor. Yunanistan’a 4 kız öğrenci ve 2 öğretmenimizle katıldık. Haziran ayındaki Makedonya’ya 4 kız öğrenci 2 öğretmenimizle katıldık. 3 günlük programımız var burada. Birinci gün açılış ve Ormanya gezisi olacak. Yarın İstanbul’da tarihi ve turistik yerler gezilecek. Perşembe günü ise Atatürk’ün ölüm yıldönümünü anma programına katılacağız. Daha sonra SURMOT Spor Kulübünün hazırladığı doğa sporları etkinliği Gölcük’te gerçekleştireceğiz. Akabinde TrypByWyndham Otelde tüm katılımcılara sertifika verilecek ve yemek programı düzenlenecek” dedi.