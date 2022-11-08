Karamürsel’de Ahmet Aslan İş Merkezi törenle açıldı  

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde hizmete giren Ahmet Aslan İş Merkezi’nin açılışına Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Yalova-Altınova İlçesi Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Körfez İlçe Emniyet Müdür Abdullah Tırpan, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksoy, STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ASLAN KONUŞMA YAPTI

İş merkezinin sahibi Fehmi Aslan yaptığı konuşmada, “Karamürsel’e kazandırdığımız yaklaşık 2 ay önce vefat eden babam Ahmet Aslan’ın adını yaşatmak için ve adınıda Ahmet Aslan İş Merkezi olarak koyduğumuz iş merkezimizin açılışına hoş geldiniz. İş merkezinde Saklı Dış Ticaret LTD.ŞTİ. Yeda Danışmanlık, Cüneyt Yay Serbest Muhasebe, Süleyman Kızılkaya Serbest Muhasebe, Barutçu Hukuk Bürosu Avukat Gökay Barutçu, GKD Mimarlıkmimar Gökhan Keskin, Çakmak Mühendislik İnşaat Mühendisi Mehmet Oğuzhan Çakmak ve Karacan Çay Ocağı hizmet verecek” dedi.

İŞ MERKEZİ GEZİLDİ

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, iş merkezini ilçeye kazandıran Saklı Dış Ticaret LTD.ŞTİ. Yeda Danışmanlık’a teşekkür ederek, Karamürsel’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra edilen dualar eşliğinde iş merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardında iş merkezindeki büroları dolaşan protokol hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Törene katılan yüzlerce vatandaşa çeşitli ikramlar yapıldı.