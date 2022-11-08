Derince’de öğrenciler ödüllendirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün konuğu oldu. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri de yer aldı.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Öğrencilerle tek tek sohbet eden Başkan Aygün, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı önemsiyor projelerimizi belirlerken daima önceliğimizi onlara ayırıyoruz Bugün de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temasıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Birbirinden güzel eserlere imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

ŞİİR DALINDA

1.İrem Paçacı (Yavuz Sultan Selim İmam Hatip Ortaokulu)

2.İbrahim Efe Çakı (Sırrıpaşa Ortaokulu)

3.Merya Kacaman (Bekir Sıtkı Özer Ortaokulu)

KOMPOZİSYON:

1.Zeynep Katkay (Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi)

2.Özge Akbay (Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

3.Sümbül Top (Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)