İzmit’te vahşet! Vücudunda 200 saçma bulundu

İzmit’te yaklaşık 2 aydır topallayan ve hareket kabiliyetini yitirmeye başlayan küpeli sokak yitirmeye başlaması Plajyolu sakinlerinin dikkatini çekti. Darp veya araç çarpması şüphesi ile bölge sakini Yaprak Akyüz yaralı köpeği veterinere götürdü. Acı içinde olan sokak köpeğinin röntgeninin çekilmesiyle büyük bir vahşet oraya çıktı.

İŞKENCE YAPILMIŞ

Talihsiz sokak köpeğinin vücudunda onlarca saçma parçası tespit edildi. 200'e yakın saçma parçasının tespit edilmesi ile sokak köpeğine işkence için defalarca ateş edildiğini gösterdi. Yaşanan vahşete ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Yaprak Akyüz, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini ifade etti.