İzmit’te vahşet! Vücudunda 200 saçma bulundu

İzmit’te yaklaşık 2 aydır topallayan ve hareket kabiliyetini yitirmeye başlayan küpeli sokak yitirmeye başlaması Plajyolu sakinlerinin dikkatini çekti. Darp veya araç çarpması şüphesi ile bölge sakini Yaprak Akyüz yaralı köpeği veterinere götürdü. Acı içinde olan sokak köpeğinin röntgeninin çekilmesiyle büyük bir vahşet oraya çıktı.
İŞKENCE YAPILMIŞ
Talihsiz sokak köpeğinin vücudunda onlarca saçma parçası tespit edildi. 200'e yakın saçma parçasının tespit edilmesi ile sokak köpeğine işkence için defalarca ateş edildiğini gösterdi. Yaşanan vahşete ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Yaprak Akyüz, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istediklerini ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.