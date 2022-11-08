TİP Kocaeli “kanunsuzluğun” takipçisi olacak!

Körfez’de bulunan İGSAŞ, gübre tesisinde kapasite artışı yapmak ve limanda revizyon gerçekleştirmek adına dün ÇED toplantısı gerçekleştirmek istedi. Geçtiğimiz ağustos ayında üre, amonyak ve kompoze gübre üretimi yapan İGSAŞ’ın kapasite artış projesi için verilen ÇED olumlu kararına yerel mahkeme tarafından iptal kararı verilmişti. İGSAŞ ise yeniden üç kat üretim kapasitesi artışı, üç kata yakın kimyasal depolama artışı, 300 milyon metreküp dip tarama ve 10 bin metrekare dolgu yapmak istiyor. Körfez’i tehlikeye sokacak olan proje yapılan ÇED toplantısında vatandaşlar toplantıyı yaptırmak istemedi. Halkın tepkisine rağmen sunuma devam eden şirket yetkilileri ÇED toplantısı yapılmıştır tutanağı tuttu.

“DEVLET ELİYLE TERÖRİZE EDİLDİ”

Sabah saatlerinde yapılan ÇED toplantısını Türkiye İşçi Partisi İl Temsilcisi İsmail Göksu ve İl Yöneticileri yakından takip etti. Toplantı ile ilgili açıklamaya yapan TİP İl Örgütü, “Bu toplantıya hem bu ilde yaşayan çevreye duyarlı insanlar olarak, hem de Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Yönetimi olarak katılım sağladık. Toplantıya katıldığımız da toplantı salonunun etrafının ve salon içinin 100’lerce polisle abluka altına alındığını ve ortamın devlet eliyle terörize edildiğini üzülerek gördük.

“KANUNSUZLIĞIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Toplantıya katılım sağlayan halk bu durumu, yoğun bir şekilde protesto etmiş ve toplantı gerçekleşmemiştir. Tüm yaşanan olaylara rağmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen bürokratlar, aslında yapılamayan toplantıya "Toplantı Yapılmıştır Tutanağı" tutmuştur. Doğaya ve Halka karşı işlenen tüm suçların ve bu kanunsuzluğun takipçisi olacağımızı Kocaeli halkına duyururuz” ifadelerini kullandı.