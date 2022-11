Online Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Nakit para taşımamak ya da ihtiyaçlarınıza daha kontrollü bir ödeme planıyla sahip olmak için kredi kartı almak istiyor olabilirsiniz. Amacınız ne olursa olsun kredi kartı almak için öncelikle bir başvuru sürecinden geçmeniz gerekiyor. Son yıllarda neredeyse tüm bankacılık işlemleri gibi kredi kartı başvurusu da online olarak gerçekleştirilebiliyor. İşte Bonus kredi kartı online başvurusu süreci ve bu sürece dair aklınızdaki tüm soruların yanıtları...

Kredi Kartı Nasıl Alınır?

Kredi kartı başvurusu yapmadan önce birkaç noktayı netleştirmekte fayda var. Örneğin; başvuru yapabilmek için bazı kriterleri karşılamanız gerekiyor. Bu kriterlerden bazıları şöyle sıralanabilir:

● Başvuru yapacak kişi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Kişi 18 yaşını doldurmamışsa aile bireylerinden birinin kredi kartı sözleşmesini imzalaması gerekir.

● Kredi kartı başvurunuz, başvuru yaptığınız banka tarafından kredi notunuza göre değerlendirilir. Bu nedenle kredi notunuzun başvurduğunuz bankaya göre riskli seviyede olmaması gerekir.

● Yüksek limitli bir kredi kartı başvurusu yapacaksanız bankanızın istediği gelir belgelerini eksiksiz bir şekilde bankanıza beyan etmeniz gerekir.

Tüm bunların yanı sıra bankanızın sizden istediği farklı kriterler de olabilir. Başvuru öncesinde tüm şartları bankanızdan öğrenebilir, daha sonra bir şubeden, bankanızın mobil uygulamasından ya da web sitesi üzerinden online olarak başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi Kartı Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?

Kredi kartı başvurunuzu dilerseniz banka şubelerinden dilerseniz de online olarak yapabilirsiniz. Online kredi kartı başvurusu yaptığınızda sürecin daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; Garanti BBVA mobil uygulamasındaki “Başvurular” bölümünden anında kredi kartı seçeneği ile başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz. Garanti kredi kartı başvuru sonucu takibini, mobil uygulamadan ya da Bonus web sitesi üzerinden TC Kimlik numaranızı girerek yapabilirsiniz. Hangi kanal üzerinden başvurmuş olursanız olun en geç 1 hafta içerisinde kart başvurunuzun sonucunu alabilirsiniz.

Sizin İçin Hangi Kredi Kartı Daha Uygun?

Sizin için en iyi kredi kartı hangisi, bulmak istiyorsanız seçim yapmadan önce kriterlerinizi iyi belirlemelisiniz. Örneğin; BONUS gibi kullandıkça kazandıran bir kart mı olmalı yoksa kredi kartından havale/EFT ve nakit avans gibi konularda ödeme kolaylığı mı sunmalı? Tercihinizi bu gibi önemli soruların yanıtını verebilecek karttan yana yapabilirsiniz.

Bonus kart, her ay 1.500 TL’ye varan Bonus kazandırmasının yanı sıra taksitli para, limit artışı ve nakit avans gibi ödeme kolaylıkları sayesinde hayatınızı kolaylaştırabilir. Sizin için en avantajlı kredi kartı olabilir. 300’den fazla kampanya, 200.000’den fazla noktada taksitli ödeme imkanıyla Bonus her an yanınızda. Ayrıca Bonus’un Acil Durum Yardım Hizmeti, Asistan ve Seyahat Hattı gibi ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz.

Bonus Kredi Kartı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bonus kartın size sunduğu imkanları öğrendiniz. Peki Bonus’lu olmak için yapmanız gerekenleri biliyor musunuz? Bonus karta en hızlı ulaşmanın yolu online kredi kartı başvurusu yapmaktan geçiyor. 30 saniye içerisinde mobil app üzerinden Bonus kredi kartı başvurusu yapabilir, kartınız gelmeden sanal kart ile alışverişlerinize başlayabilirsiniz. Bonus’lu olduktan sonra ise size özel Bonus kredi kartı kampanyalarını Bonus Flaş üzerinden takip edip, kampanyalar arasından seçim yaparak ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilirsiniz! Ayrıca 25 yaş altı kullanıcılarımız için hazırlanan ve kart ücreti olmayan bonus genç kartımızı da inceleyebilirsiniz.

Kredi Kartı Limiti Nasıl Belirlenir?

Kredi kartı limitiniz başvuru yapılan banka tarafından belirlenir. Peki, bankalar kredi kartı limitini belirlerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor? Örneğin; ilk kez kredi kartı başvurusu yapıyorsanız banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmeliğin ilgili maddesini bilmenizde fayda var. Yönetmeliğe göre ilk defa kredi kartı sahibi olacak kişinin, toplam kredi kartı limiti; ilk yıl kişinin aylık ortalama gelirinin iki katını, sonraki yıllarda ise dört katını aşamaz.

Ancak ilk kez kredi kartı başvurusu yapmıyorsanız yine bankanızın belirlediği kredi notunuz, aylık gider ve geliriniz gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Kredi notunuzu artırmak için mevcut borçlarınızı zamanında ödemeye dikkat etmeli, otomatik ödeme talimatları vererek hesabınızı aktif kullandığınızı göstermelisiniz. Tüm bunlara ek olarak kullanmadığınız kredi kartı ya da banka kartlarınızı kapatmak da kredi kartınızın ait olduğu bankada notunuzun yükselmesine yardımcı olabilir.