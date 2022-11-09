Dereye düşen yavru köpeği Büyükşehir İtfaiyesi kurtardı

Vatandaşın can ve mal güvenliği için 7/24 görevinin başında olan Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, can dostlarımızın da yardımına koşuyor. Bu bağlamda Başiskele Karşıyaka Mahallesi Kabataş Sokak’ta dere içine bir yavru köpeğin düştüğü ihbarını alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Başiskele Grup Amirliği ekipleri, olay yerine giderek düşen köpeği bulunduğu yerden kurtardı.
DERE YATAĞINDAN ÇIKARILDI
Yavru köpeğin bağırmalarını fark eden çevredeki insanlar, can dostumuzun kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden yardım istedi. Hemen olay yerine intikal eden ekipler, dere yatağına inerek köpeğin yanına kadar gitti. Dere yatağından çıkartılan yavru köpek daha sonra doğaya salındı.
YÜZLERCE CAN DOSTU KURTARILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sıkıştıkları yerden çıkamayan, çukur veya suya düşerek mahsur kalan hayvanlara elini uzatıyor. Ekipler bu zamana kadar yüzlerce kedi, köpek ve kuşu mahsur kaldıkları, sıkıştıkları veya düştükleri yerlerden alarak doğal yaşamlarına döndürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
EROL DEMİRBEK TÜRK - dereleri islah ediyoruz diye doğal kıyısını yok edip güzelim dereleri beton kanal haline getirenler çok kedi köpek ölümüne sebep oldular cahilce davranıp konutları dereden uzağa yapmamak için hayvan ölümlerine sebep oldular .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.