SEDAŞ’ın Muhtar Dernek Başkanları Buluşması Bolu İle Devam Etti

SEDAŞ Üst Yönetim Ekibinin muhtar dernek başkanları ile buluşmaları devam ediyor. Bolu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda Muhtar Dernek Başkanlarını misafir eden SEDAŞ yöneticileri, dernek başkanlarının talep ve önerilerini dinledi.
Toplantıya, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Bolu Bölge Müdürü Serkan Yiğit, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, Bolu Muhtarları Dernek Başkanı Fikret Özen ve SEDAŞ Bolu Bölge Yöneticileri katıldı. SEDAŞ yöneticileri, muhtar dernek başkanlarıyla etkin iletişim yürütmek amacıyla düzenlediği ziyaretleri Bolu’da sürdürdü.
Bolu bölgesinin altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili güncel yatırım planlamalarını paylaşan SEDAŞ yöneticileri, vatandaşa kesintisiz enerji hizmeti vermeyi amaçladıklarının altını çizdi. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bolu Muhtarları Dernek Başkanı Fikret Özen toplantının düzenlenmesinde emeği geçen SEDAŞ yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇t Için - Yazık bir tane bayan muhtar yok!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.