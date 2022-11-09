SEDAŞ’ın Muhtar Dernek Başkanları Buluşması Bolu İle Devam Etti

SEDAŞ Üst Yönetim Ekibinin muhtar dernek başkanları ile buluşmaları devam ediyor. Bolu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda Muhtar Dernek Başkanlarını misafir eden SEDAŞ yöneticileri, dernek başkanlarının talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, Bolu Bölge Müdürü Serkan Yiğit, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, Bolu Muhtarları Dernek Başkanı Fikret Özen ve SEDAŞ Bolu Bölge Yöneticileri katıldı. SEDAŞ yöneticileri, muhtar dernek başkanlarıyla etkin iletişim yürütmek amacıyla düzenlediği ziyaretleri Bolu’da sürdürdü.

Bolu bölgesinin altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili güncel yatırım planlamalarını paylaşan SEDAŞ yöneticileri, vatandaşa kesintisiz enerji hizmeti vermeyi amaçladıklarının altını çizdi. Toplantıda muhtarların talep ve önerileri dinlenerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bolu Muhtarları Dernek Başkanı Fikret Özen toplantının düzenlenmesinde emeği geçen SEDAŞ yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.