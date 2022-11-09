Çakar, Bahçeli’ye yüklendi: Partililerinizin en temel değerleri ile oynayabiliyorsunuz

Partisinin TBMM'deki grup toplantısından konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli AKP-HDP görüşmesi ile ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli "AKP heyetinin Meclis'te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır. Bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP'de odur. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz" dedi.

“PARTİNİZİN DEĞERLERİ İLE OYNUYORSUNUZ”

Bahçeli’nin tek açıklamada hem AKP ile HDP’nin görüşmesini normal bulduğunu ifade etmesi hem de HDP ile CHP’yi ilişkilendirmesi soru işaretlerine neden oldu. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Bahçeli ile ilgili yaptığı açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yine çelişkili konuşmaya devam ettiğini gördük. “HDP neyse CHP de bizim gözümüzde aynı” diyen Bahçeli, "AKP heyetinin Meclis'te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır” diyerek dün dündür bugün bugündür söylemini geliştirmiştir. Nasıl bir bakış açısıdır ki, “seçim kazanmak için her yol mubahtır” diyerek kendi partililerinizin en temel değerleri ile oynayabiliyorsunuz. Adeta insan aklı ile alay ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“GİDİYORSUNUZ”

Sözlerine devam eden Çakar, “HDP, halen AKP’nin yönettiği Hazine’den yardım alan yasal bir parti ise, ziyarette sorun yoktur. Ancak; HDP’yi ağıza alınmayacak şekilde eleştirip CHP’yi de ortak terörist ilan ediyorsanız, o zaman bir yerlerde sıkıntı var demektir. Bu sıkıntı, sizin Fetö için “Ne istediler de vermedik” zihniyetinizde, Osman Öcalan’ın TRT ekranlarında iktidar partisine oy istemesinden duymadığınız rahatsızlıkta, Oslo görüşmeleri için “ispatlayamayan şerefsizdir” deyip, ardından ispatlanınca “ben görüşmedim, devlet görüştü” kıvraklığınızda saklıdır. İktidar, mevcut hali ile seçimi kazanamayacağını anlamış durumda ve son çırpınışlarını sergiliyor. AKP -MHP birlikteliği seçimi kazandırmaya yetmeyecek, farklı salvolar ile seçim kazanma derdine düşmüş durumda. Bir daha asla iktidar yüzü göremeyecek biçimde Gİ-Dİ-YOR-SUNUZ” şeklinde konuştu.