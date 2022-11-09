09 Kas 2022 - 11:23- Gündem G: 09 Kas 2022 - 11:27

Çakar, Bahçeli’ye yüklendi: Partililerinizin en temel değerleri ile oynayabiliyorsunuz

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin çelişkili söylemlerine dikkat çekerek, “Bahçeli, dün dündür bugün bugündür söylemini geliştirmiştir” ifadelerini kullanarak Bahçeli’nin partisinin değerleri ile oynadığını belirtti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Çakar, Bahçeli’ye yüklendi: Partililerinizin en temel değerleri ile oynayabiliyorsunuz mask

Partisinin TBMM'deki grup toplantısından konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli AKP-HDP görüşmesi ile ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli "AKP heyetinin Meclis'te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır. Bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP'de odur. Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz" dedi.

“PARTİNİZİN DEĞERLERİ İLE OYNUYORSUNUZ”

Bahçeli’nin tek açıklamada hem AKP ile HDP’nin görüşmesini normal bulduğunu ifade etmesi hem de HDP ile CHP’yi ilişkilendirmesi soru işaretlerine neden oldu. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Bahçeli ile ilgili yaptığı açıklamada, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yine çelişkili konuşmaya devam ettiğini gördük. “HDP neyse CHP de bizim gözümüzde aynı” diyen Bahçeli, "AKP heyetinin Meclis'te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır” diyerek dün dündür bugün bugündür söylemini geliştirmiştir. Nasıl bir bakış açısıdır ki, “seçim kazanmak için her yol mubahtır” diyerek kendi partililerinizin en temel değerleri ile oynayabiliyorsunuz. Adeta insan aklı ile alay ediyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“GİDİYORSUNUZ”

Sözlerine devam eden Çakar, “HDP, halen AKP’nin yönettiği Hazine’den yardım alan yasal bir parti ise, ziyarette sorun yoktur. Ancak; HDP’yi ağıza alınmayacak şekilde eleştirip CHP’yi de ortak terörist ilan ediyorsanız, o zaman bir yerlerde sıkıntı var demektir. Bu sıkıntı, sizin Fetö için “Ne istediler de vermedik” zihniyetinizde, Osman Öcalan’ın TRT ekranlarında iktidar partisine oy istemesinden duymadığınız rahatsızlıkta, Oslo görüşmeleri için “ispatlayamayan şerefsizdir” deyip, ardından ispatlanınca “ben görüşmedim, devlet görüştü” kıvraklığınızda saklıdır. İktidar, mevcut hali ile seçimi kazanamayacağını anlamış durumda ve son çırpınışlarını sergiliyor. AKP -MHP birlikteliği seçimi kazandırmaya yetmeyecek, farklı salvolar ile seçim kazanma derdine düşmüş durumda. Bir daha asla iktidar yüzü göremeyecek biçimde Gİ-Dİ-YOR-SUNUZ” şeklinde konuştu.

# chp, AKP

09 Kas 2022 - 11:23 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Tencere Ile Zenci - birde chp nin cumhuriyeti kuran parti m.kemalin kurduğu parti deyip kimlerle kimlerle bazen açık bazen 8 saatlik hamburgercide ne değer bıraktığınızıda millet fazlasıyla görüyor

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 09 Kasım 12:10
01

EROL DEMİRBEK TÜRK - partilileri kim düşünüyor ki herkes kendi derdine düşmüş.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 09 Kasım 11:55

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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