Körfezim’de vefa günü

Sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklara şefkat eli uzatan, huzurevindeki büyüklerimizi öğrencileriyle birlikte ziyaret ederek onların gönlünü alan, lösemili çocuklar yararına kermesler düzenleyen, depremzedelere gıda, kıyafet ve oyuncak yardımında bulunan, Suriye’deki Türkmenlere giyim, gıda yardımlarında bulunan, Okullara malzeme ve teçhizat desteğinde bulunan, Şehidimiz Ahmet Can adına kurulan kütüphane için kitap kampanyası düzenleyen, “en güzel hediye kitaptır” prensibiyle okullara ziyarete giderken armağan olarak kitap götüren, kardeş okulumuzda okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için yardım kampanyası düzenleyen, veli kaynaşma gezileri ve etkinlikleri düzenleyen, su kaşifleri kapsamında Afrika’da su kuyusu açtıran, öğretmenler günü gibi özel günlerinde okul yöneticilerini ve öğretmenlerinin yanında olan değerli velileri; Canan Yüksel, Emel Taşyürek, İlknur Ünsal, Fatma Aydaş, Özlem Öztürk, Asuman Aykan, Hürü Göçer, Zekiye Uzun, Sibel Altunkaya, Elvan Kahraman, Eda Kabak’ı okullarına davet ederek vefa günü düzenledi.

Kıymetli vakitlerini ayırıp bu güzel etkinlikleri gerçekleştiren anneler, Körfezim Eğitim Kurumları Azmi Cihat HATİPOĞLU, Ortaokul Müdürü Eyüp Sultan KESKİN, İlkokul müdürü Çiğdem Aytekin, okulun öğretmenleri, öğrencileri ve yeni okul aile birliği velilerinin katılımıyla onure edildi. Geçmiş günler yad edilip dostluklar pekiştirildi.

Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinden dolayı teşekkür eden veliler, okulla olan gönül bağlarının devam ettiğini ve okulun da hem çocuklarına hem de kendilerine çok şey kattığını ifade ettiler.