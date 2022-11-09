09 Kas 2022 - 11:28- Spor G: 09 Kas 2022 - 11:29

Anıl Kabil başarının sırrını paylaştı

Ali Köksal
Ali Köksal Tüm Haberleri
Anıl Kabil başarının sırrını paylaştı mask

Yuvacıkspor’un deneyimi kaptanı Anıl Kabil oynadıkları oyunun ve elde ettikleri skorların şehirde karşılık bulmasının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Kabil öte yandan takımdaki aile olgusunun başarıyı beraberinde getirdiğini de sözlerine ekledi.

KREDİNİZ FAZLA YOK

6 maç sonunda topladığı 11 puanla dördüncü sırada yer alan ve BAL 13. Grup’ta en başarılı Kocaeli takımı olarak dikkat çeken Yuvacıkspor’da kaptan Anıl Kabil, ne yaptığını bilerek hareket eden bir takım olduklarının altını çizdi ve şu şekilde konuştu: Grubumuzdaki maçlar oldukça çetin geçiyor. Bu ligde yani BAL’da hata lüksün az ve biz de en az hata ile sezonu geçirmeye gayret ediyoruz. Ortaya koyduğumu mücadele ve saha içinde aldığımız skorların hem Yuvacık’ta hem de kentte karşılık bulmasından ötürü ayrıca mutluyuz.

İÇERİDEKİ AİLE OLGUSU

Tabii ki bu başarı kolay gelmiyor. Fatih hocamız iyi ve ne yaptığını bilen oyunculardan bir kadro kurdu. Derince’den 5-6 arkadaş birlikte oynuyorduk ve Yuvacık ile anlaştık. Bunun büyük bir etkisi var. Aramıza bu sezon katılan arkadaşlarımıza içerideki aile olgusunu yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Başarı da bu dayanışmadan geliyor. Büyük büyüklüğünü, küçük de küçüklüğünü biliyor. Kardeşlerimizin bize en küçük bir saygısızlığı yok.

ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR

Genç arkadaşlarımız öğrenmeye ve gelişime açıklar. Biz de BAL’da oynadığımızda onlarla aynı yaştaydık. Kendilerine yardımcı olmaya gençlerimiz de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında istikrarlı olmaya devam edeceğiz. Yuvacık’ı, şehri iyi temsil ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz.

# takım, genç

09 Kas 2022 - 11:28 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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