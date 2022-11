SMA'lı Barkın için yeterli para toplandı

Kocaeli'de ikamet eden Havva ve Barış Kaplan çiftinin 4 buçuk yaşındaki oğulları SMA hastası Barkın için valilik izinli bağış kampanyası başlatılmıştı. Ve Barkın tam bir sene sonra mücadelesini kazandı. Ailesi tedavi için yeterli miktarın toplandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Konuyla ilgili olarak. "1 sene önce 08.11.2021 tarihinde çok az kişiyle gönül birliği yaptık, o günden sonra büyüdük, kenetlendik, omuz omuza mücadele ettik ve "Barkın yiyemediği bisküvileri artık yesin." dedik. Umudumuz hiç tükenmedi.

"BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜR EDERİZ"

1 ayda 1 puan atlayamadığımızda oldu, bir gecede 2 puan atladığımızda. Yalnızca gönüllülük esası ile dahil olduğumuz bu kampanyada ekiplerimiz tam bir gönüllülük sergiledi ve Barkın'ın yaşama hevesini tek bir an bile görmezden gelmediler. Eli bir şekilde bize değen, sözü, sesi, nefesi bize kuvvet veren herkese binlerce kez teşekkür ederiz. Barkın bize mucizelerin gerçek olabileceğini, iyi insanların her şeye rağmen çoğunlukta olduğunu,yapılan her iyiliğin arkasından gelen huzurun verdiği haklı gururu ve daha bir çok şeyi tattırıp öğretti. Her şey onun yaşama hevesi içindi! Şimdi ona inanan herkesi bu sevinci yaşamaya bekliyoruz." ifadeleri kullandı.