Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar Kocaeli'deki Mükemmeliyet Merkezi'nde yetişiyor

Sanayinin kısa, orta ve uzun vadeli sorunlarına çözüm getiren bir araştırma ve geliştirme merkezi gereksinimini gidermek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) desteğiyle hayata geçirilen İMES OSB Mükemmeliyet Merkezi'nde, firmalara AR-GE ve imalatın yanı sıra hibe ve teşviklerle ilgili danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

Ana misyonu sanayiye yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirmek olan merkezde, tel erozyon, CNC torna ve işleme merkezi operatörlükleri gibi 17 farklı modülde uzun yıllar sanayide çalışmış usta öğreticiler tarafından yüz yüze ve uygulamalı olarak bilgisayar destekli üretim, tasarım ve programlama eğitimleri veriliyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayarak tecrübe ve nitelik kazanan kursiyerler, İMES OSB ve çevresindeki firmalarda asgari ücretin 2-3 katı ücretle iş başı yapma imkanı bulabiliyor.

"İMES OSB'NİN KİLOGRAM BAŞINA İHRACATI 6,5 DOLAR"

İMES OSB Başkan Vekili Kerim Çolakoğlu, AA muhabirine, yüzde 95 doluluk oranına ulaşan bölgede 324 fabrikanın faaliyet gösterdiğini, 14 binin üzerinde istihdama sahip olduklarını söyledi.

Firmaların yüzde 10'unun yabancı sermayeli olduğu bölgede 30 fabrika inşaatının sürdüğünü aktaran Çolakoğlu, OSB'den yapılan yıllık ihracatın 1 milyar 150 milyon dolar seviyesinde olduğunu kaydetti.

Çolakoğlu, geçen yılı büyümeyle tamamladıklarını vurgulayarak, İMES OSB olarak çalışan personeli yüzde 30 artırdıklarını dile getirdi.

İMES OSB'de kapasite kullanım oranlarının yüzde 80-85 civarında olduğunu aktaran Çolakoğlu, "Firmalarımız hassas üretim yapıyor ve bu alanlara ilgi çok. Haliç Tersanesi'nin yakınındaki firmalar, İMES Dudullu'daki alana taşındı, orada büyüdüler ve İMES OSB'ye geldiler. Buradaki organizasyon ve ulaşımın kolaylığı hepimizin işlerini artırdı." dedi.

Türkiye'nin kilogram başına ihracat değerinin 1,4 dolar olduğuna dikkati çeken Çolakoğlu, "İMES OSB'nin ortalaması 6,5 dolar ama bizim otomotiv, savunma ve makine firmalarından oluşan üç kümemiz içindeki ortalamamız 15 dolar. Ağırlıklı orta teknolojide çalışıyoruz ama bunu yüksek teknolojiyle taçlandırmak istiyoruz. 30 doları hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"ASGARİ ÜCRETİN İKİ, ÜÇ KATIYLA İŞE BAŞLAMALARINI SAĞLIYORUZ"

Çolakoğlu, 3 yıl önce İMES OSB bünyesinde "Mükemmeliyet Merkezi" açmak için çalışmalara başladıklarını anımsatarak, "Bir firmayla iş birliği yaptık. Her fabrikayı dolaştı ve ihtiyaçlarını sordu. O ihtiyaçlar doğrultusunda bugün 2 bin metrekare üzerinde yaklaşık 14 üretim makinesi, ölçüm makineleri, 7 eğitim salonu, simülatörler, kaynak robotları ile ekipmanlarının yer aldığı bir merkez oldu." dedi.

Yaklaşık 1 aydır faal olarak çalıştıklarını belirten Çolakoğlu, şöyle devam etti:

"Yüz yüze ve gerçek makine kullanarak CNC, lazer kaynak, balans makineleri ve kalite kontrol konusunda eğitim veriyoruz. İlk önce yüz yüze eğitim veriyoruz, daha sonra simülatörlerle makineyi sanal olarak kullandırıyoruz. Ondan sonra da gerçek parça üreterek makine başında sonuçlandırıyoruz. Buradan çıkan kişi işe girdiğinde makineleri kullanabilir seviyede oluyor. Şu an bin personel yetiştirelim, hemen hepsinin işi hazır. Yıllık 2 bin hedefimizi önümüzdeki sene tam zamanlı olarak aşacağımızı öngörüyoruz."

Çolakoğlu, sanayide işe başlamanın asgari ücretle olduğunu bu sebeple gençlerin başka sektörleri tercih ettiğini aktardı.

Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitim görenlerin ise asgari ücretin birkaç katı maaşla iş bulabildiğini vurgulayan Çolakoğlu, "Burada onlara nitelik kazandırarak asgari ücretin iki, üç katıyla işe başlamalarını sağlıyoruz. Şu anda bir tel erezyon operatörü, bir CNC torna operatörü, işleme merkezi operatörü 10-15 bin lira arasında ücretle işe başlıyor." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMLER SANAYİDE YETİŞMİŞ UZMANLAR TARAFINDAN VERİLİYOR"

Mükemmeliyet Merkezi Genel Müdürü Deniz Aygan da merkezin ana misyonunun sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip personeli yetiştirip sanayicinin istihdamına sunmak, diğer amacının da globalde gelişen trendleri yorumlayıp sanayicinin bilgisine kanalize etmek olduğunu söyledi.

Eğitimlerin kurs ve seminer şeklinde ikiye ayrıldığını anlatan Aygan, çeşitli makine imalat alanlarında CNC operatörü, kalite kontrolcü ve kaynak operatörü kursları verdiklerini kaydetti.

Aygan, eğitimlerden lise ve üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olan ya da sanayide alaylı olarak çalışan kişilerin yararlanabildiğini belirterek, personeline nitelik kazandırmak isteyen firmalardan gelen başvuruların yanında şahsen yapılan başvuruları da kabul ettiklerini söyledi.

Merkezde şimdiye kadar 17 modülde 495 kişinin eğitim aldığı bilgisini paylaşan Aygan, "Hafta içi gündüz, hafta içi akşam ve hafta sonu grupları olmak üzere aynı anda 450 kişiye eğitim verebilmekteyiz. Yıl sonuna kadar 2 bin kişiye eğitim vermeyi hedeflemiştik ama ilk 4 ayda 2 bin kişiyi geçeceğiz." diye konuştu.

Aygan, talebin giderek arttığına işaret ederek, eğitimlerin tamamen sanayide yetişmiş uzmanlar tarafından verildiğini kaydetti.