09 Kas 2022 - 12:37- Spor G: 09 Kas 2022 - 12:39

Şükrü Can Güneş: Babaeski maçını da kazanmak istiyoruz

Ali Köksal
Ali Köksal Tüm Haberleri
Şükrü Can Güneş: Babaeski maçını da kazanmak istiyoruz mask
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BAL 13. Grup’ta ilimizi başarı ile temsil eden Yuvacıkspor’da golcü futbolcu Şükrü Can Güneş sezonu erken açmalarının karşılığını başarılı skorlarla aldıklarını ifade etti. Şükrü Can, pazar günkü Babaeski maçını da kazanıp zirve iddialarını sürdürmek istediklerini de ifade etti.

REKABET ÜST SEVİYEDE

Takımdaki forma rekabetine dikkat çeken etkili santrfor şu ifadelere yer verdi: Sezonu erken açtık ve iyi bir çalışma ortamı bulduk. Herkes 1, 1.5 ay antrenman yaparken bizdeki bu süre 2, 2.5 ayı buldu. Takımdaki herkes forma şansı bulmak için elinden geleni yapıyor. Antrenmanlardaki bu rekabet tabii ki sahaya da yansıyor. Allah’a şükür her şey güzel gidiyor. Sancaktepe maçında da etkili bir oyun ile güzel bir galibiyet aldık.

POTANSİYELİMİZİN FARKINDAYIZ

Ben de 2-3 maçtır gol atamıyordum. Fatih hocam maç öncesi konuştu, elinden geleni yap diyerek beni motive etti. İlk yarıda 3 gol atarak takımıma katkı sağladığım için ayrıca mutluyum. Darısı diğer maçlara inşallah. Amacımız üst sıralarda tutunmaya devam etmek, oraların takımı olduğunu herkese göstermek. Takımdaki herkes o amaç doğrultusunda oynuyor ve böyle bir potansiyeli olduğunu biliyor.

HERKES ŞAMPİYON OLMAK İSTER

Takımımızda son derece tecrübeli, buralarda zorlanmayan, tabiri caizse işi bilen futbolcular var. Gençlerimiz de çok yetenekli. Bir oyunumuz var ve rakip kim olursa olsun bunu takım halinde uygulamaya gayret ediyoruz. Pazar günkü Babaeski maçı da diğer maçlardan farklı olmayacak. Elimizden geldiği kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp sezon sonunda hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii ki şampiyon olmak herkes ister, olamasak da önümüzdeki sezon BAL devam edecek konumda olmak da ikinci hedefimiz.

# takım

09 Kas 2022 - 12:37 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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