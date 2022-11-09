Plan ve strateji nasıl olacak?

Kocaelispor’da zorlu İskenderunspor maçının hazırlıkları moralli bir şekilde devam ediyor. Haftanın ilk antrenmanında takımın başarılı isimlerinden Beykan Şimçek ile çok sevilen personellerinden Fazlı Özkut’un doğum günü kutlandı. Antrenman samimi bir ortamda gerçekleşirken bugün ve yarın maçın taktiği üzerinde durulacak.

AGRESİFLİK Mİ SABIRLI OYUN MU?

İskenderun maçında kadroda bir değişikliğe gidilmeyeceği düşünülüyor. Planın nasıl olması gerektiği konusunda ise iki günlük antrenmanlar hayli kritik. Zonguldak maçında olduğu gibi agresif ofans düzeni ile mi yoksa bir deplasman takımı gibi kontrollü ve sabırlı bir oyunlar mı sahaya çıkacak? Bu soruların cevabı pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan maçta netlik kazanacak.