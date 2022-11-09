KOÜ promosyon ihalesi yine iptal!

Kocaeli Üniversitesinde yaklaşık 5651 personeli ilgilendiren banka promosyon ikinci ihalesi bugün Kocaeli Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde saat 11.00’da gerçekleştirildi. İhalenin düşük teklifler verilmesi nedeniyle yeniden ertelendiği öğrenildi. İhalede İş Bankası 20 bin TL, Yapı Kredi 14 bin 400 TL, Akbank 15 bin TL, Türk Ekonomi Bankası 15 bin TL teklif verirken, Vakıfbank ise teklif sunmadı.