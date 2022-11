Erkan’dan, Büyükgöze: “Emekçilerin gözünden bakamıyor”

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün meclis toplantısında sarf ettiği sözleri hatırlatarak “Büyükgöz’ün ülkemizde yoksulluğun her geçen gün derinleştiğini görmemesi, emekçi ailelerinin çocuklarının beslenme çantasının boş olduğunu bilmemesi çok doğal. Çünkü Gebze Belediyesi Başkanı Büyükgözde, AKP ve MHP’li vekiller de dünyaya işçi ve emekçilerin gözünden bakmıyor/bakamıyor, onların baktıkları yönde işçiler, işçi aileleri, bu ülkenin yoksulları yok. Biliyor ve görüyoruz ki kulübede başka sarayda başka düşünülüyor. Onların baktığı yerde yandaş müteahhitler, yandaş şirketler, patronlar var. Aldıkları her karar, her uygulamaları patronların, müteahhitlerin, yandaşın yani sermaye sınıfının çıkarlarını önceliyor. Lafızda “çocuklar ve gençler ülkemizin geleceği” diyenler, mesele yoksulluğun ortadan kaldırılması için adımlar atmaya gelince adım atmadıkları gibi, gerçekleri söyleyenleri yalancılıkla suçlamaktan, yoksullukla alay etmekten de geri durmuyorlar” dedi.

“TEK BİR ÇOCUK OKULDA AÇ KALMASIN”

Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan açıklamasında, “Çocuk yoksulluğu ile alay edenlere karşı kampanyayı büyütelim. Bu kentte tek bir çocuk okulda aç kalmasın. 2023 yılı bütçesi, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmeler 25 Kasım’a kadar sürecek. Komisyonda şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçeleri görüşüldü. İki bakanlığın bütçe görüşmelerinde de Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği’nin gündeme getirdiği, yine Ekmek ve Gül aracılığıyla tüm Türkiye’ye yayılan, çok sayıda kadın örgütü, veli derneği tarafından da sahiplenilen “okullarda bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek” hakkı için yürütülen kampanyanın talebi başat gündem oldu.

“AKP VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ”

Hatırlanacaktır, Meclis açıldığında CHP, HDP, İyi Parti ve TİP, bu talebi Meclis kürsüsünde de dile getirmiş ve bu dört parti aynı konuda, ayrı ayrı kanun teklifleri ve soru önergeleri vermişti. Ülkemizde yoksulluğun alabildiğine derinleştiği, yapılan araştırmalarla her 4 çocuktan birinin okula aç gittiğinin ortaya konduğu bu vahim tabloda, devlet okullarında çocuklara bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek dağıtılmasını ve bunun için bütçeden pay ayrılmasını içeren kanun teklifleri AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

“ABARTILIYOR DENİLDİ”

Verilen kanun tekliflerini reddeden AKP ve MHPli vekiller, bütçe görüşmelerinde bu talebin haklılığını ortaya koymaya çalışan, çocuk yoksulluğuna ilişkin örnekler veren muhalefet partisi milletvekillerini ise “yok öyle bir şey abartılıyor” sözleri ile sözüm ona yalanlamaya kalktı. Bu sözlere, bu takınılan tutuma, çocukların yoksulluğu ile adeta alay eden yaklaşıma yabancı değiliz. Benzer bir tutumu AKP’li Gebze Belediyesi Başkanı ZinnurBüyükgöz de takınmıştı. Gebze Belediyesi Meclis toplantısında CHP grup sözcüsü Saide Çalışkan’ın Gebze sınırları içerisindeki devlet okullarında çocuklara 1 öğün ücretsiz yemek verilmesi yönündeki teklifine “ülkemizde aç, açıkta kimse yok, bu iddialar fakirlik edebiyatı yapan sosyalistlerin iddiası” sözleriyle yanıt vermişti. Büyükgöz’ün ülkemizde yoksulluğun her geçen gün derinleştiğini görmemesi, emekçi ailelerinin çocuklarının beslenme çantasının boş olduğunu bilmemesi çok doğal. Çünkü Gebze Belediyesi Başkanı Büyükgözde, AKP ve MHP’li vekiller de dünyaya işçi ve emekçilerin gözünden bakmıyor/bakamıyor, onların baktıkları yönde işçiler, işçi aileleri, bu ülkenin yoksulları yok. Biliyor ve görüyoruz ki kulübede başka sarayda başka düşünülüyor” ifadelerini kullandı.