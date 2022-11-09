AKP’li isim isyan bayrağı açtı! “Memleketlerinden yeğenlerini getirip memur yaptılar”

AKP İl Gençlik Kolları İl eski Başkan Yardımcısı Semih Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendi partisine yönelik eleştirilerde bulunan Semih Yılmaz ifşalarda bulunacağını ifade etti. Partisinin bazı yöneticilerinin memleketten yakınlarını getirip Kocaeli’de memur yaptıklarını iddia etti. İzmit Beleidyesi eski çalışanlarından olan Yılmaz, Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediyesini kazanması sonrası istifa etmişti.

“BÜYÜKLERİMİZ SAHİP ÇIKAR DEDİK”

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Biz zamanında davamıza hizmet ettik REİSİN ardında dimdik durduk. Ancak şuan ki şahıslar kendilerine biat edilsin istiyor. Etmeyeni de; Sen o’cusun sen bu’cusun diyor’ Hayırdır bu parti babanızın malı mı? İzmit’te seçimi kaybettik haliyle işi bıraktık. Siyasi bir hayatımız, bir geçmişimiz var, mücadelemiz var, inancımız var, büyüklerimiz var sahip çıkar dedik. Ama yeğenlerini memleketten getirip memur yaptıranlar bizi işi neden bıraktın diye sorguladılar.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Tabi dertleri bu değil ‘Adamcılık’ Ama sorun yok tek tek ifşa edeceğim her şeyi… Araştırın bakın bakalım; 1 tane ihale mi almışım, 1 delikli kuruş mu kazanmışım? 3 senedir en dış taşeronda işime gücüme bakıyorum. Ama yapılanlara susmak bana yakışmaz. Bu daha başlangıç” ifadelerini kullandı.