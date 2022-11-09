09 Kas 2022 - 15:48- Siyaset G: 09 Kas 2022 - 15:51

AKP’li isim isyan bayrağı açtı! “Memleketlerinden yeğenlerini getirip memur yaptılar”

AKP Gençlik Kolları İl eski Başkan Yardımcısı Semih Yılmaz, partisinden bazı isimlerin yeğenlerini memleketten getirip memur yaptıklarını iddia ederek hepsini ifşa edeceğini vurguladı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
AKP’li isim isyan bayrağı açtı! “Memleketlerinden yeğenlerini getirip memur yaptılar” mask

AKP İl Gençlik Kolları İl eski Başkan Yardımcısı Semih Yılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kendi partisine yönelik eleştirilerde bulunan Semih Yılmaz ifşalarda bulunacağını ifade etti. Partisinin bazı yöneticilerinin memleketten yakınlarını getirip Kocaeli’de memur yaptıklarını iddia etti. İzmit Beleidyesi eski çalışanlarından olan Yılmaz, Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediyesini kazanması sonrası istifa etmişti.

“BÜYÜKLERİMİZ SAHİP ÇIKAR DEDİK”

Yılmaz yaptığı açıklamada, “Biz zamanında davamıza hizmet ettik REİSİN ardında dimdik durduk. Ancak şuan ki şahıslar kendilerine biat edilsin istiyor. Etmeyeni de; Sen o’cusun sen bu’cusun diyor’ Hayırdır bu parti babanızın malı mı? İzmit’te seçimi kaybettik haliyle işi bıraktık. Siyasi bir hayatımız, bir geçmişimiz var, mücadelemiz var, inancımız var, büyüklerimiz var sahip çıkar dedik. Ama yeğenlerini memleketten getirip memur yaptıranlar bizi işi neden bıraktın diye sorguladılar.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Tabi dertleri bu değil ‘Adamcılık’ Ama sorun yok tek tek ifşa edeceğim her şeyi… Araştırın bakın bakalım; 1 tane ihale mi almışım, 1 delikli kuruş mu kazanmışım? 3 senedir en dış taşeronda işime gücüme bakıyorum. Ama yapılanlara susmak bana yakışmaz. Bu daha başlangıç” ifadelerini kullandı.

 

# AKP, ihale

09 Kas 2022 - 15:48 - Siyaset

Muhabir  Serhat Güneş

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Yorumlar

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Abc - bide aynı şeyi söylüyoz zaten, yirmi yıldır trabzon rize gümüşhaneden sürüyle insan getirdiler kaymaklı işlere yerleştirdiler diye, akp kocaeli düşmanıdır, izmit düşmanıdır karadeniz ırkçısıdır. bu karadeniz ırkçılarına destek vermeyiniz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Kasım 16:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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