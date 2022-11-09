“En büyük arzumuz, Atatürk’ün eserlerinin daha iyi anlatılması”

Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıldönümünde yayınladığı mesajında, “10 Kasımların, Aziz Türk Milleti için Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olduğu kadar bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile olması en büyük arzumuzdur. Bize düşen; Aziz Milletimizin, milli ve manevi değerlerimizi her şartta yaşattığını, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını unutmamak ve vatanımıza, bayrağımıza sevdalı, medeniyet değerlerimize sahip çıkacak nesiller yetiştirerek Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaktır” dedi.