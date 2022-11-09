Vali Seddar Yavuz, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıldönümünde yayınladığı mesajında, “10 Kasımların, Aziz Türk Milleti için Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü olduğu kadar bize bıraktığı eserlerin zenginleştirilmesine ve yeni nesillere daha iyi anlatılmasına vesile olması en büyük arzumuzdur. Bize düşen; Aziz Milletimizin, milli ve manevi değerlerimizi her şartta yaşattığını, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıktığını unutmamak ve vatanımıza, bayrağımıza sevdalı, medeniyet değerlerimize sahip çıkacak nesiller yetiştirerek Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmaktır” dedi.
“En büyük arzumuz, Atatürk’ün eserlerinin daha iyi anlatılması”
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09
PERSONELLER ARANIYOR
AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır. *Öğrenci de olabilir. TEL:...
FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ
FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe TE1: 0262 373 41 73 TEL2: 0545 390 41 61
KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE
SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey EKONO...
Firmamıza CNC OPERATÖRÜ aranmaktadır.
Firmamıza CNC OPERATÖRÜ aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41
MOTORLU KURYE ARANIYOR
MOTORLU KURYE ARANIYOR...
ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR
Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.05306433703 LİFE OFİS
ELEMAN ARANIYOR
Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.
Beyin İş Geliştirme A.Ş.
Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız. GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...0533 706 13 97
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.