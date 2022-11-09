“Atatürk’ün yıllar önceki düşüncesi bugün yolumuzu aydınlatıyor”

TBMM Başkanvekili CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Atatürk’ün ölümünün 84’üncü yıldönümünde yayınladığı mesajında, “Atatürk, yalnız bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamanda büyük bir devrimci ve düşünce adamıdır. Atatürk'ün yıllar önce açıkladığı düşünceleri, dinamik yapısıyla güncelliğini korumakta ve çağdaşlık yürüyüşünde yolumuzu aydınlatmaktadır.Demokratik, laik ve çağdaş değerlerinden oluşan kişiliğindeki bütünleştirici kimliği ve bilimi rehber edinmiş olan anlayışı ile Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, milleti ile sonsuza denk bölünmez bir bütün olarak yaşatacak, en büyük ateşleyici güçtür” dedi.