“Atatürk’ün açtığı yolda kararlı şekilde yürümeliyiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, “O yıllarda bizlere açılan bu yoldaki adımlarımızla, Cumhuriyetimizi ve kardeşliğimizi koruyarak tüm dünyaya güçlü bir Türkiye’nin var olduğunu göstermemiz gerekiyor. Atatürk’ün hepimize bıraktığı bir emanet var. Bu emanet dün olduğu gibi bugün de çok çalışarak ülkemizi daha ileriye götürmek, daha ileri bir medeniyet kurabilmektir. Bizler, bu emanete layık olmaya çalışıyor, bu emanete sahip çıkıyor, işaret ettiği, muasır medeniyetler üzerine çıkmak için, gece gündüz çalışıyoruz” dedi.