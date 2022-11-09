“Atamızın ışığında, daima O’nun izindeyiz”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında,“Ölümünden 84 yıl sonra bile fikirleri, devrimleri, ilke ve kararlılığıyla; öngörüsü ve ışığıyla yolumuzu aydınlatan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere önderlik ediyor. Atatürk’e duyduğumuz özlem hiçbir zaman bitmeyecek. Atatürk’ü son yolculuğuna uğurlayan İzmitliler olarak; bizlere bağımsızlığımızı sunan, 84 yıl sonra bile yolumuzu aydınlatan Atatürk’e borcumuzu bize mirası olan Cumhuriyetimize ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkarak ödeyeceğiz. Kahramanlar ölmez” dedi.