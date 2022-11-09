Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü anma programı

08.45 :Çelenk Sunma Töreni
08.55 :Çelenklerin Atatürk Anıtı’na Sunulması
09.05 :Siren Sesi ile Birlikte İki Dakikalık Saygı Duruşu
YER :İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı (Saat Kulesi Yanı)
- İstiklal Marşı’nın Okunması ve Bayrağın Göndere Çekilmesi
- Bayrağın Yarıya İndirilmesi
10.00 :Anma Töreni
YER : Süleyman Demirel Kültür Merkezi
12.30 :Mevlid-i Şerif Okunması
YER : Fevziye Camii
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.