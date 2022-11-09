Başkan Bıyık’tan 10 Kasım mesajı

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem ve sevgiyle andıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümünde, özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ülkemizin kurtuluşu için verdiği mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atatürk, bu mücadelesiyle Türk milletinin gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir.

Genç nesillere emanet ettiği ve ‘En büyük eserim’ diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dahilinde varlığını devam ettirmektedir. Gelecek nesillerimizin de aynı inançla bu kutsal emaneti bizden devralacaklarına ve Cumhuriyetimizi çok daha iyi noktalara getireceklerine olan inancım tamdır.

Cumhurbaşkanımız öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı vizyonu ile cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal’in hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkartmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 84. yılında saygı, şükran ve minnetle anıyorum.”