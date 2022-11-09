Kazada ağır yaralanmıştı, taburcu olunca çok sevdiği Kocaelispor'una kavuştu

Kaza, 25 Ekim günü akşam saatlerinde Derince İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Lojman Sokak kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle beraber karşıya geçmekte olan Niyazi Araç'a (46) yaya geçidinden geçtiği sırada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Niyazi Araç ağır yaralanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Taburcu oldu, Kocaelispor’dan moral geldi
Yapılan tedavilerin netice vermesiyle Niyazi Araç, 4 Kasım Cuma günü hastaneden taburcu oldu. Sağ koluna platin takılan Araç’ın sağ kulağında işitme kaybı olduğu, hafızasının da zaman zaman kaybolduğu fakat bu durumun geçici olduğu öğrenildi. Sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Niyazi Araç’a bugün Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ve Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Haluk Bozo da destek ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.