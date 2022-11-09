09 Kas 2022 - 16:16- Gündem G: 09 Kas 2022 - 16:18

Kazada ağır yaralanmıştı, taburcu olunca çok sevdiği Kocaelispor'una kavuştu

Derince ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Araç’a 25 Ekim tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yolcu otobüsü çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Araç, 4 Kasım Cuma günü taburcu oldu, çok sevdiği Kocaelispor’dan da kendisine destek geldi.
Kazada ağır yaralanmıştı, taburcu olunca çok sevdiği Kocaelispor'una kavuştu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, 25 Ekim günü akşam saatlerinde Derince İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi ile Lojman Sokak kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle beraber karşıya geçmekte olan Niyazi Araç'a (46) yaya geçidinden geçtiği sırada Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Niyazi Araç ağır yaralanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Taburcu oldu,  Kocaelispor’dan moral geldi

Yapılan tedavilerin netice vermesiyle Niyazi Araç, 4 Kasım Cuma günü hastaneden taburcu oldu. Sağ koluna platin takılan Araç’ın sağ kulağında işitme kaybı olduğu, hafızasının da zaman zaman kaybolduğu fakat bu durumun geçici olduğu öğrenildi. Sıkı bir Kocaelispor taraftarı olan Niyazi Araç’a bugün Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ve Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Haluk Bozo da destek ziyaretinde bulundu.
# Kocaelispor, eğitim, Büyükşehir Belediyesi, kaza, Araç

09 Kas 2022 - 16:16 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.096.970 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü anma programı mask
Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü anma programı
“Atamızın ışığında, daima O’nun izindeyiz” mask
“Atamızın ışığında, daima O’nun izindeyiz”
“Atatürk’ün yıllar önceki düşüncesi bugün yolumuzu aydınlatıyor” mask
“Atatürk’ün yıllar önceki düşüncesi bugün yolumuzu aydınlatıyor”
“En büyük arzumuz, Atatürk’ün eserlerinin daha iyi anlatılması” mask
“En büyük arzumuz, Atatürk’ün eserlerinin daha iyi anlatılması”
İzmit Çarşısı Projesi Merkezefendi’ye örnek oldu mask
İzmit Çarşısı Projesi Merkezefendi’ye örnek oldu
Peyzaj ve yapay şelale işi yaptırılacak mask
Peyzaj ve yapay şelale işi yaptırılacak
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL