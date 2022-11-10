Büyükşehir, Atatürk’ün anısına ikram dağıttı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Saat 09.05’te saygı duruşu ile anılan Atatürk, tüm Türkiye’yi aynı duygularda buluşturdu. Daha sonra çeşitli etkinliklerle anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise öğle namazına müteakip İzmit’in 7 camiinde ikramda bulundu.
7 CAMİDE DAĞITILDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına verilen ikramlar, Yeni Cuma Camii, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii, Erenler Camii, Çınarlı Camii, Kuruçeşme Merkez Camii ve Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde dağıtıldı. Öğle namazının ardından verilen dağıtılan ikramların ardından vatandaşlar Atatürk ve şehitler için dualar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Neden Olmasin - "Gerekirse sünnet elbisesi bile giyerim "......
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.