Büyükşehir, Atatürk’ün anısına ikram dağıttı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Saat 09.05’te saygı duruşu ile anılan Atatürk, tüm Türkiye’yi aynı duygularda buluşturdu. Daha sonra çeşitli etkinliklerle anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için mevlit okutuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise öğle namazına müteakip İzmit’in 7 camiinde ikramda bulundu.

7 CAMİDE DAĞITILDI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına verilen ikramlar, Yeni Cuma Camii, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii, Erenler Camii, Çınarlı Camii, Kuruçeşme Merkez Camii ve Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde dağıtıldı. Öğle namazının ardından verilen dağıtılan ikramların ardından vatandaşlar Atatürk ve şehitler için dualar etti.