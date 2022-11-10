10 Kas 2022 - 14:45- Gündem G: 10 Kas 2022 - 14:47

TES’ten mahkeme kararına teşekkür!

AYM’nin Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açılan davaya verdiği karar sonrası TES Başkanı Şanlı, “Tebrik ediyoruz. Mahkeme doğru bir tutum sergiledi. Keşke, yasanın hazırlık sürecinde de benzer şekilde çalışanlara kulak verilmiş olsaydı” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
TES’ten mahkeme kararına teşekkür! mask

Öğretmenlik Meslek Kanununun iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin karar Anayasa Mahkemesi tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının geçtiğimiz dönem açıkladığı öğretmenlik meslek kanununa sendikalardan tepki gelmişti. Kanunun mesleği olumsuz etkileyeceğini belirten CHP üyeleri ve bazı öğretmenler, Anayasa Mahkemesine konuyla ilgili iptal başvurusunda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanununun iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin açılan davayı esastan görüştü. AYM’nin aldığı karara göre Bakanlık ve en yüksek üyeye sahip 3 sendika sözlü olarak dinlenecek.

“AYM’NİN ÇAĞRISINA İCABET EDECEĞİZ”

Anayasa Mahkemesinin kararı sonrası açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Anayasa Mahkemesi, ÖMK konusunu esastan görüşme öncesinde, MEB ve sendikaları sözlü dinleme kararı aldı. Tebrik ediyoruz. Mahkeme doğru bir tutum sergiledi. Keşke, yasanın hazırlık sürecinde de benzer şekilde çalışanlara kulak verilmiş olsaydı. 23 Ekim 2018’den beridir meslektaşlarımızın beklentilerini ve mesleğimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kanunun çıkarılması için samimi mücadele ortaya koyan Türk Eğitim Sen olarak AYM’nin çağrısına icabet edecek ve görüşlerimizi paylaşacağız. Başta sınav konusu olmak üzere kanunun arazlı yönleri mutlaka revize edilmelidir” dedi.

“HIZLI ŞEKİLDE SÜRECEK”

Açıklamalarını sürdüren Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, “Ancak bu noktada bir hususa dikkat çekmek istiyorum: Bilindiği üzere kariyer basamaklarının ilk uygulandığı yıllarda Anayasa Mahkemesi, açılan dava üzerine sınavdan sonra bazı hususları iptal etmiş ve sonraki süreçte buna dair düzenleme yıllarca yapılmamıştı. Dolayısıyla önümüzde kısa bir süre kaldığı göz önünde bulundurularak hem AYM’nin hem de MEB’in karar alma süreçlerini en hızlı şekilde yürütmesi hayati bir husustur. Öğretmenlerimizi, daha önce olduğu gibi yıllarca sürecek belirsizliğe mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesi, ÖMK konusunda süreci hızla tamamlamalıdır” ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik meslek kanununa göre 10 yıl öğretmenlik yapanlar uzman öğretmen, 10 yıl uzman öğretmenlik yapanlar ise Başöğretmen sıfatını alabilecek. Fakat bunun için eğitimleri tamamlayıp yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan almak gerekecek. Lisansüstü program diploması olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.
# eğitim, chp

10 Kas 2022 - 14:45 - Gündem

Muhabir  Dilara Polat

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