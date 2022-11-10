Kamp Güngör Ottoman’da

Kocaelispor’un İskenderunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın programı belli oldu. Buna göre yeşil siyahlılar cumartesi günü saat 15.35’te Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Hatay’a gidecek ve maçı Hatay Güngör Ottoman Otel’de bekleyecek. Saat 14.00’te başlayacak olan maçın ardından beklemeyecek olan kafile pazar 17.50 uçağı ile Sabiha Gökçen’e dönüş yapacak.