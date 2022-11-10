İzmit Belediyesinde 10 Kasım’da iki dakika hayat durdu!

İzmit Belediyesi tüm birimleri ve personeliyle birlikte 10 Kasım saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçti. 2 dakikalık siren sesiyle hayatın durduğu İzmit’te, Belsa hizmet binasında görev yapan idari kadro ve personel Ata’ya olan saygısını gösterdi. Personelin belediye önündeki saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okuduğu törene yoldan geçen vatandaşlar, esnaf da katıldı.
DIŞ BİRİMLERDE DE TÖREN YAPILDI
Belsa Hizmet binası dışında Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyeleri, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğünün yer aldığı hizmet binası ve Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde hayat iki dakikalığına durdu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşuna geçen personeller duygusal anlar yaşadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.