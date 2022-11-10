Karamürsel ateşi geceyi yaktı: 1-0

MUSTAFA KAYA BEREKETİ

Karamürselspor, konuğunu, maçın henüz 5’nci dakikasında Bayram Erdem Ötünçtemur’un attığı golle geçti, bu galibiyetle puanını 18’e yükseltirken, Kartepe Köseköy Ateşspor 16’da kaldı. 4 hafta önce takımın başına getirilen antrenör Mustafa Kaya ile 4’de 3’yapan takım, bir anda 9 puan toplayarak iddialı hale geldi.

12.ADAM MUHTEŞEMDİ

Geçenin ayazında, hem de hafta ortası olmasına rağmen takımını yalnız bırakmayan Karamürsel taraftarı, her zaman olduğu gibi tribünlerdeki yerini aldı. Maçın başından sonuna kadar susmayarak takımlarını destekleyen ekip, müsabakanın sonunda taraftarlarıyla bütünleşerek, sevincini paylaştı.

İLAYDA NİHAL ÇETİNER BAŞARIYLA GÖREV YAPTI

Maçın hakemi İlayda Nihal Çetiner ile yardımcıları Onur Akdağ ve Cüneyt Ayçiçek, zaman zaman her iki takımın oyuncuları, antrenör ve teknik heyetleri tarafından eleştirilerine maruz kalırken, Karamürselspor teknik heyetinde yardımcı antrenör sarı kartla cezalandırıldı, maçın sonunda her iki takımın oyuncu ve teknik heyeti tarafından kendisine yine de teşekkür edildi.