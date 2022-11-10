Er Bakan Spor As Başkanı Kubilay Aktaş’tan 10 Kasım mesajı 

Er Bakan Spor Kulubü As Başkanı Kubilay Aktaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. As başkan Aktaş; "Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin, yılmaz bekçileri olarak topluma spor kültürünü benimsetme, Türk futbolunu uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye çıkarma ve sağlam kafa sağlam vücutta bulunur misyonuyla çalışmalarımıza yön vereceğimize ve Er Bakan Spor Kulübü olarak Cumhuriyet'i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek ister ve Aziz Atatürk’ün yaptıklarını aziz milletimizin asla unutmayacağının da altını çizmek isterim" ifadelerine yer verdi. Aktaş, İstiklal Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz dedi.